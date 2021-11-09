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Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа

Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 09.11.2021

Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа

Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29% от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:30

2021-11-09T03:30

2021-11-09T03:30

общество

грипп

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29% от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.По совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 регионах РФ. Добавляется, что заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом "в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа"."Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - добавляется в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия