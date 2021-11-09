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Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа - РИА Новости, 09.11.2021
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29% от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:30
2021-11-09T03:30
2021-11-09T03:30
общество
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29% от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.По совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 регионах РФ. Добавляется, что заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом "в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа"."Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия
Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
Роспотребнадзор: более 40 миллионов человек привились от гриппа в России