https://ria.ru/20211109/granitsa-1758320676.html

Премьер Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы

Премьер Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы

Польша не исключает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией затянется на годы, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:06

2021-11-09T23:06

2021-11-09T23:06

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша не исключает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией затянется на годы, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник."Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - сказал Моравецкий.При этом он рассказал, что сегодня был на границе, где ему показали контейнерный городок, в котором с наступлением холодов будут жить польские силовики, несущие там службу.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/polsha-1758280134.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758298991.html

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии