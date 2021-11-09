Премьер Польши заявил, что миграционный кризис может затянуться на годы
Премьер Польши Моравецкий: миграционный кризис на границе может затянуться на годы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша не исключает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией затянется на годы, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник.
"Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - сказал Моравецкий.
При этом он рассказал, что сегодня был на границе, где ему показали контейнерный городок, в котором с наступлением холодов будут жить польские силовики, несущие там службу.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.