https://ria.ru/20211109/granitsa-1758319525.html
Польша предложит усилить санкции против Белоруссии на заседании Евросовета
Польша предложит усилить санкции против Белоруссии на заседании Евросовета - РИА Новости, 09.11.2021
Польша предложит усилить санкции против Белоруссии на заседании Евросовета
Польша предложит усилить санкции в отношении Белоруссии на ближайшем заседании Евросовета, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:53
2021-11-09T22:53
2021-11-09T22:54
в мире
белоруссия
польша
европейский совет
евросовет
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша предложит усилить санкции в отношении Белоруссии на ближайшем заседании Евросовета, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий."Мы выступим за усиление санкций на ближайшем заседании Европейского совета", - сказал Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник.При этом польский премьер заявил, что хочет не ждать заседания Евросовета, которое запланировано на декабрь. "Возможно раньше, если не будет возможности встретиться физически, то в форме видеоконференции, я тогда подниму вопрос об усилении санкций", - сказал Моравецкий."Мы будем предлагать не только укрепление санкций в их сегодняшнем характере, то есть расширение числа людей которые не имеют права въезда в ЕС… мы будем предлагать далекоидущие экономические санкции", - пояснил он.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html
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в мире, белоруссия, польша, европейский совет, евросовет, матеуш моравецкий
22:53 09.11.2021 (обновлено: 22:54 09.11.2021)
Польша предложит усилить санкции против Белоруссии на заседании Евросовета
Польша предложит усилить санкции против Белоруссии на ближайшем заседании Евросовета