https://ria.ru/20211109/granitsa-1758319144.html
Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов
Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021
Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов
Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:47
2021-11-09T22:47
2021-11-09T22:47
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник."Министры Рау и Каминьский (глава МИД Збигнев Рау и глава МВД Мариуш Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которые используются для нужд трансфера людей с Ближнего Востока", - сказал Моравецкий.Он добавил, что обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов
Польша убеждает ЕС ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих в Белоруссию мигрантов