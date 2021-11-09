https://ria.ru/20211109/granitsa-1758319144.html

Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов

Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021

Польша хочет ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов

Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T22:47

2021-11-09T22:47

2021-11-09T22:47

в мире

белоруссия

польша

мариуш каминьский

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник."Министры Рау и Каминьский (глава МИД Збигнев Рау и глава МВД Мариуш Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которые используются для нужд трансфера людей с Ближнего Востока", - сказал Моравецкий.Он добавил, что обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии