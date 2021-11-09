https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html

В Польше обвинили Россию в желании "извлечь выгоду" из кризиса на границе

В Польше обвинили Россию в желании "извлечь выгоду" из кризиса на границе - РИА Новости, 09.11.2021

В Польше обвинили Россию в желании "извлечь выгоду" из кризиса на границе

Россия имеет "далекоидущие цели" в миграционном кризисе на границе Польши, в их числе дестабилизация ЕС, утверждает министр внутренних дел и администрации... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:01

2021-11-09T21:01

2021-11-09T21:06

в мире

александр лукашенко

мария захарова

госпогранкомитет белоруссии

мариуш каминьский

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия имеет "далекоидущие цели" в миграционном кризисе на границе Польши, в их числе дестабилизация ЕС, утверждает министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский."Что важно России в этой игре? Нужно ясно сказать себе, что Россия имеет свои далекоидущие цели. Несомненно, это дестабилизация ситуации в ЕС, попытка перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы. Несомненно, это стратегические цели России. Они хотят иметь инструмент влияния и шантажа на Европу, на свободный мир, действуя чужими руками", - сказал министр, выступая на внеочередном заседании сейма.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290941.html

https://ria.ru/20211109/nebenzya-1758305664.html

россия

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в мире, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, мариуш каминьский, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии