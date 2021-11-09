19:18 09.11.2021 (обновлено: 20:28 09.11.2021)
Премьер Польши назвал ситуацию на границе войной "нового типа"
Премьер Польши Моравецкий назвал ситуацию на границе войной "нового типа"
© REUTERS / Polish Prime Minister's OfficeПольский военнослужащий в районе польско-белорусской границы
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на польско-белорусской границе – это часть более крупной "скоординированной атаки", войны "нового типа".
"Мы убеждены в том, что операции на восточной границе Польши, которые имеют место, являются частью более крупной операции, очень скоординированной атаки, которая носит характер войны нового типа... Применяется оружие, известное в прошлых войнах, но в этом случае крайне эффективное. Советы были мастерами в этом, а сейчас это россияне... Это дезинформация", - сказал Моравецкий на внеочередном заседании в сейме Польши.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" Лукашенко при поддержке России, это ложь.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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