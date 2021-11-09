https://ria.ru/20211109/granitsa-1758298991.html
Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет
Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет - РИА Новости, 09.11.2021
Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет
Безопасность и суверенность Польши грубо атакованы впервые за 30 лет из-за наплыва мигрантов со стороны белорусской границы, заявил премьер Польши Матеуш... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:08
2021-11-09T19:08
2021-11-09T19:08
в мире
польша
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Безопасность и суверенность Польши грубо атакованы впервые за 30 лет из-за наплыва мигрантов со стороны белорусской границы, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий."Безопасность нашей восточной границы грубо нарушена, это чрезвычайная ситуация, первая за 30 лет, когда мы может сказать, что безопасность и неприкосновенность наших границ так грубо атакована и проверяется", - сказал Моравецкий, выступая на внеочередном заседании в сейме.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758280707.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет
Премьер Польши Моравецкий: безопасность страны грубо атакована впервые за 30 лет