https://ria.ru/20211109/granitsa-1758298991.html

Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет

Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши рассказал о сильнейшей атаке на суверенитет страны за 30 лет

Безопасность и суверенность Польши грубо атакованы впервые за 30 лет из-за наплыва мигрантов со стороны белорусской границы, заявил премьер Польши Матеуш... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:08

2021-11-09T19:08

2021-11-09T19:08

в мире

польша

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Безопасность и суверенность Польши грубо атакованы впервые за 30 лет из-за наплыва мигрантов со стороны белорусской границы, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий."Безопасность нашей восточной границы грубо нарушена, это чрезвычайная ситуация, первая за 30 лет, когда мы может сказать, что безопасность и неприкосновенность наших границ так грубо атакована и проверяется", - сказал Моравецкий, выступая на внеочередном заседании в сейме.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758280707.html

польша

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2021

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в мире, польша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии