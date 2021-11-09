https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290941.html

Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе

Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию "причастной" к миграционному кризису на польско-белорусской границе. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:26

2021-11-09T18:26

2021-11-09T19:05

в мире

белоруссия

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию "причастной" к миграционному кризису на польско-белорусской границе."Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", - сказал Моравецкий на внеочередном заседании нижней палаты парламента Польши (сейма) во вторник.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" Лукашенко при поддержке России, это ложь.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

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