18:26 09.11.2021 (обновлено: 19:05 09.11.2021)
Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе
Премьер Польши Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию "причастной" к миграционному кризису на польско-белорусской границе.
"Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", - сказал Моравецкий на внеочередном заседании нижней палаты парламента Польши (сейма) во вторник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" Лукашенко при поддержке России, это ложь.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
8 ноября, 21:51"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей