https://ria.ru/20211109/granitsa-1758285419.html
Главы МИД России и Белоруссии обсудят ситуацию на границе с Польшей
Главы МИД России и Белоруссии обсудят ситуацию на границе с Польшей - РИА Новости, 09.11.2021
Главы МИД России и Белоруссии обсудят ситуацию на границе с Польшей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что обсудит ситуацию на границе республики с Польшей с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках совместной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:01
2021-11-09T18:01
2021-11-09T18:01
в мире
белоруссия
польша
сергей лавров
владимир макей
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что обсудит ситуацию на границе республики с Польшей с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках совместной коллегии МИД двух стран."Ситуация на белорусско-польской границе действительно остается напряжённой. Более того, мы впервые в истории современной Беларуси сталкиваемся с чем-то подобным.. Завтра, полагаю, мы не обойдем вниманием эту тему и с Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран", - приводит слова министра пресс-служба МИД республики.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758247133.html
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в мире, белоруссия, польша, сергей лавров, владимир макей , россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Главы МИД России и Белоруссии обсудят ситуацию на границе с Польшей
Глава МИД Белоруссии Макей обсудит с Лавровым ситуацию с мигрантами на границе с Польшей