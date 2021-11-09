https://ria.ru/20211109/granitsa-1758247133.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 09.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко и, в частности, обсудил с ним ситуацию с мигрантами,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:32
2021-11-09T15:32
2021-11-09T17:58
в мире
белоруссия
минск
польша
владимир путин
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко и, в частности, обсудил с ним ситуацию с мигрантами, заявила пресс-служба Кремля."Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", — говорится в сообщении.Кроме того, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов и условились о продолжении контактов.Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропустили. Мигранты попытались прорваться через границу, в ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. К вечеру нелегалы установили палатки и разожгли костры.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше нелегалов. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758169830.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, владимир путин, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:32 09.11.2021 (обновлено: 17:58 09.11.2021)
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе