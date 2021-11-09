https://ria.ru/20211109/granitsa-1758208625.html
Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков
Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков - РИА Новости, 09.11.2021
Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков
В настоящее время 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских находятся на границе с Белоруссией, заявил польский... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:56
2021-11-09T12:56
2021-11-09T12:56
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. В настоящее время 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских находятся на границе с Белоруссией, заявил польский замминистра внутренних дел Мачей Вонсик."На границе находятся 12 тысяч военнослужащих, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских, в том числе 250 сотрудников антитеррористической подразделения. Они все заботятся о нашей безопасности", - сказал Вонсик в прямом эфире польского телеканала TVP.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков
На границе с Белоруссией находятся 12 тысяч польских солдат и четыре тысячи пограничников