https://ria.ru/20211109/granitsa-1758208625.html

Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков

Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков - РИА Новости, 09.11.2021

Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков

В настоящее время 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских находятся на границе с Белоруссией, заявил польский... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:56

2021-11-09T12:56

2021-11-09T12:56

в мире

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. В настоящее время 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских находятся на границе с Белоруссией, заявил польский замминистра внутренних дел Мачей Вонсик."На границе находятся 12 тысяч военнослужащих, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских, в том числе 250 сотрудников антитеррористической подразделения. Они все заботятся о нашей безопасности", - сказал Вонсик в прямом эфире польского телеканала TVP.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии