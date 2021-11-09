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Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы
Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы - РИА Новости, 09.11.2021
Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы
Польские пограничники периодически слышат выстрелы на белорусской стороне, заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:28
2021-11-09T13:00
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕЛОСТОК (Польша), 9 ноя – РИА Новости. Польские пограничники периодически слышат выстрелы на белорусской стороне, заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович."Каждые сутки мы слышим выстрелы на белорусской стороне", - сказала Зданович.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ. В настоящее время мигранты разбили лагерь на белорусской территории недалеко от линии границы с Польшей. Они поставили палатки, жгут костры.Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска Кузница, находящийся в непосредственной близости.В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:28 09.11.2021 (обновлено: 13:00 09.11.2021)
 
Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы

Польские пограничники заявили о периодических выстрелах на белорусской стороне границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕЛОСТОК (Польша), 9 ноя – РИА Новости. Польские пограничники периодически слышат выстрелы на белорусской стороне, заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
"Каждые сутки мы слышим выстрелы на белорусской стороне", - сказала Зданович.
"Мы слышим периодически выстрелы, в то же время у меня нет информации о конкретном каком-то происшествии", - добавила она.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В понедельник на границе происходили попытки силового перехода границы. Мигранты пытались преодолеть проволочные заграждения, пограничники применяли слезоточивый газ. В настоящее время мигранты разбили лагерь на белорусской территории недалеко от линии границы с Польшей. Они поставили палатки, жгут костры.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска Кузница, находящийся в непосредственной близости.
В связи с этим Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Два батальона Войск территориальной обороны уже начали мобилизацию солдат. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 12:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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