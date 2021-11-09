Яценюк предложил построить защитную стену на границе с Белоруссией
Яценюк призвал обеспечить защитную инфраструктуру на границе Украины и Белоруссии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами в Белоруссии, власти должны обеспечить защитную инфраструктуру на украинско-белорусской границе, считает экс-премьер Арсений Яценюк.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Белоруссии и на польско-белорусской границе… Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией", - написал Яценюк на своей странице в Facebook во вторник.
По его мнению, Украине "нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Белоруссией. "Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем", - считает политик.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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