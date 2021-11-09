https://ria.ru/20211109/granitsa-1758193815.html

Яценюк предложил построить защитную стену на границе с Белоруссией

Яценюк предложил построить защитную стену на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021

Яценюк предложил построить защитную стену на границе с Белоруссией

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами в Белоруссии, власти должны обеспечить... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:58

2021-11-09T11:58

2021-11-09T11:58

в мире

украина

белоруссия

польша

арсений яценюк

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами в Белоруссии, власти должны обеспечить защитную инфраструктуру на украинско-белорусской границе, считает экс-премьер Арсений Яценюк.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Белоруссии и на польско-белорусской границе… Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией", - написал Яценюк на своей странице в Facebook во вторник.По его мнению, Украине "нужно обеспечить такую ​​же инфраструктуру на границе с Белоруссией. "Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем", - считает политик.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758172867.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

украина

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, белоруссия, польша, арсений яценюк, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии