Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/gosuslugi-1758274540.html
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах - РИА Новости, 09.11.2021
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах
Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:09
2021-11-09T17:09
общество
людмила нарусова
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/90/1520299077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5a22f31c6c197f8cb54f436255164ca.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов, сообщил во вторник представитель ведомства Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации.Во вторник на совещании в верхней палате парламента обсуждалась разработка дорожной карты по созданию возможности записываться на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы через Портал государственных услуг.Как отметила сенатор Людмила Нарусова, разработка документа ведется с 2018 года, но до сих пор не завершена.По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил Лебедев.При этом, по его словам, в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН.Кроме того, Давыдов предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными - например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких."Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом", - добавил Давыдов.
https://ria.ru/20211108/navalnyy-1758043077.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/saakashvili-1758173023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/90/1520299077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46ad1a78e8cea58e92cae69f1f2d4994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, людмила нарусова, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:09 09.11.2021
 
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах

Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов, сообщил во вторник представитель ведомства Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации.
Во вторник на совещании в верхней палате парламента обсуждалась разработка дорожной карты по созданию возможности записываться на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы через Портал государственных услуг.
Как отметила сенатор Людмила Нарусова, разработка документа ведется с 2018 года, но до сих пор не завершена.
По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил Лебедев.
"Что касаемо введения на Портале госуслуг электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале", - сказал Давыдов.
При этом, по его словам, в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН.
Алексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании Преображенского районного суда города Москвы, где рассматривается иск к СИЗО -1 Матросская Тишина о признании его склонным к побегу - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 12:51
Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального
Кроме того, Давыдов предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными - например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких.
"Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом", - добавил Давыдов.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 10:33В мире
"Я один, а вас много". Саакашвили рассказал, как его "мучили" в тюрьме
 
ОбществоЛюдмила НарусоваГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови