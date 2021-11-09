https://ria.ru/20211109/gosuslugi-1758274540.html
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах - РИА Новости, 09.11.2021
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах
Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:09
2021-11-09T17:09
2021-11-09T17:09
общество
людмила нарусова
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов, сообщил во вторник представитель ведомства Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации.Во вторник на совещании в верхней палате парламента обсуждалась разработка дорожной карты по созданию возможности записываться на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы через Портал государственных услуг.Как отметила сенатор Людмила Нарусова, разработка документа ведется с 2018 года, но до сих пор не завершена.По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил Лебедев.При этом, по его словам, в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН.Кроме того, Давыдов предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными - например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких."Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом", - добавил Давыдов.
https://ria.ru/20211108/navalnyy-1758043077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, людмила нарусова, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
На "Госуслугах" могут ввести запись на свидания в тюрьмах
Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через "Госуслуги"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ
поддержала внедрение электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди стояли в очередях не по несколько часов, сообщил во вторник представитель ведомства Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации
.
Во вторник на совещании в верхней палате парламента обсуждалась разработка дорожной карты по созданию возможности записываться на свидания в учреждения уголовно-исполнительной системы через Портал государственных услуг.
Как отметила сенатор Людмила Нарусова
, разработка документа ведется с 2018 года, но до сих пор не завершена.
По словам начальника отдела в профильном управлении ФСИН России Сергея Лебедева, предполагается, что такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил Лебедев.
"Что касаемо введения на Портале госуслуг электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале", - сказал Давыдов.
При этом, по его словам, в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН
.
Кроме того, Давыдов предложил ФСИН подумать над тем, чтобы увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. По его словам, помещения нужно сделать дифференцированными - например, одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких.
"Генеральная прокуратура сейчас подключится должным образом. Будем взаимодействовать с ФСИН, чтобы понимать, в чем проблема, чтобы надзирать и помогать должным образом", - добавил Давыдов.