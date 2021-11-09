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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/gosuslugi-1758185940.html
Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг
Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг - РИА Новости, 09.11.2021
Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг
Минцифры РФ проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник из-за ввода единой формы сертификата... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:28
2021-11-09T11:47
общество
россия
распространение коронавируса
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник из-за ввода единой формы сертификата вакцинированных и переболевших коронавирусом, заявил глава министерства Максут Шадаев."Что касается вчерашней ситуации… 300 тысяч пользователей эта ситуация коснулась. Связана она была с тем, что мы в достаточно быстром, экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух. У нас был отдельный сертификат переболевшего, отдельный сертификат вакцинированного. Было принято решение, был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября должны на портале прийти к единой форме", - сказал Шадаев на форуме CNews "Информационные технологии завтра"."Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль, понимая чувствительность этой истории… Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - добавил министр.В понедельник Минздрав и Минцифры РФ сообщили, что некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился с 12 на 6 месяцев. По данным ведомств, это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на "Госуслугах". QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год, сообщили министерства.
https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758036034.html
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:28 09.11.2021 (обновлено: 11:47 09.11.2021)
 
Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг

Шадаев объявил о доптестировании из-за ошибки на госуслугах с новой формой сертификата

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник из-за ввода единой формы сертификата вакцинированных и переболевших коронавирусом, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Что касается вчерашней ситуации… 300 тысяч пользователей эта ситуация коснулась. Связана она была с тем, что мы в достаточно быстром, экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух. У нас был отдельный сертификат переболевшего, отдельный сертификат вакцинированного. Было принято решение, был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября должны на портале прийти к единой форме", - сказал Шадаев на форуме CNews "Информационные технологии завтра".
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"Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль, понимая чувствительность этой истории… Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - добавил министр.
В понедельник Минздрав и Минцифры РФ сообщили, что некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился с 12 на 6 месяцев. По данным ведомств, это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на "Госуслугах". QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год, сообщили министерства.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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