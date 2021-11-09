https://ria.ru/20211109/gosuslugi-1758185940.html

Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг

Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг - РИА Новости, 09.11.2021

Минцифры проводит проверку из-за ошибки на портале госуслуг

Минцифры РФ проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник из-за ввода единой формы сертификата... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:28

2021-11-09T11:28

2021-11-09T11:47

общество

россия

распространение коронавируса

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ проводит дополнительное тестирование в связи с технической ошибкой на портале госуслуг в понедельник из-за ввода единой формы сертификата вакцинированных и переболевших коронавирусом, заявил глава министерства Максут Шадаев."Что касается вчерашней ситуации… 300 тысяч пользователей эта ситуация коснулась. Связана она была с тем, что мы в достаточно быстром, экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух. У нас был отдельный сертификат переболевшего, отдельный сертификат вакцинированного. Было принято решение, был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября должны на портале прийти к единой форме", - сказал Шадаев на форуме CNews "Информационные технологии завтра"."Когда мы это делали в рамках единой формы, у нас возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль, понимая чувствительность этой истории… Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - добавил министр.В понедельник Минздрав и Минцифры РФ сообщили, что некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса изменился с 12 на 6 месяцев. По данным ведомств, это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на "Госуслугах". QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год, сообщили министерства.

https://ria.ru/20211108/vaktsinatsiya-1758036034.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии