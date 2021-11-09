https://ria.ru/20211109/gosduma-1758230843.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти

Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти - РИА Новости, 09.11.2021

Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России, в том числе, снимающий для губернаторов запрет... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:20

2021-11-09T14:20

2021-11-09T18:03

политика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России, в том числе, снимающий для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Ранее Клишас заявил РИА Новости, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий.Крашенинников заявлял, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.Кроме этого, новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно.Также законопроект сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ."Если в уставе (субъекта РФ) написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом "президент", - сказал Крашенинников на пленарном заседании Госдумы во вторник.Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года. Отдельные главы (в том числе, общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального опубликования, главы 7 и 8, регулирующие полномочия субъектов РФ и определяющие экономическую основу их деятельности, вступают в силу с 1 января 2023 года.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект – очередной шаг в системной работе по приведению законодательства в соответствие с новыми положениями конституции. "В основном законе страны был впервые закреплен принцип единства системы публичной власти. Для его реализации ранее уже были одобрены законы о правительстве и о Госсовете. Теперь на очереди – принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - сказал он.Также председатель Госдумы подчеркнул, что законопроект предоставляет возможности законодательным собраниям регионов принимать решения, исходя из специфики субъектов РФ. "Например, в будущем они смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд", - уточнил он."При этом в законопроекте есть ряд положений, которые носят обязательный характер. Документ, в частности, обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля", - добавил Володин.Кроме этого, спикер Госдумы отметил, что результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти. "Ко второму чтению есть время, мы можем многое поправить, внести изменения. Но совершенно очевидно, закон крайне необходим", - заключил он

https://ria.ru/20211026/dolzhnost-1756284204.html

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия