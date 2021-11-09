https://ria.ru/20211109/gosduma-1758204894.html

Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников

Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников - РИА Новости, 09.11.2021

Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:38

2021-11-09T12:38

2021-11-09T12:38

общество

госдума рф

галина карелова

инна святенко

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия.Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ."Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет", - говорится в пояснительной записке.При этом ко второму чтению профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил поправку, по которой такая норма распространяется на родителей, имеющих три и более детей в возрасте до восемнадцати лет в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.Кроме того, в статье 99 ТК РФ предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом."Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку", - добавляется в записке.Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

https://ria.ru/20211109/gosduma-1758203168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, галина карелова, инна святенко