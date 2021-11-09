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Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников
Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников - РИА Новости, 09.11.2021
Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:38
2021-11-09T12:38
общество
госдума рф
галина карелова
инна святенко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия.Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ."Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет", - говорится в пояснительной записке.При этом ко второму чтению профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил поправку, по которой такая норма распространяется на родителей, имеющих три и более детей в возрасте до восемнадцати лет в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.Кроме того, в статье 99 ТК РФ предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом."Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку", - добавляется в записке.Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.
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общество, госдума рф, галина карелова, инна святенко
12:38 09.11.2021
 
Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников

Госдума утвердила порядок привлечения многодетных к ночной работе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия.
Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.
"Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет", - говорится в пояснительной записке.
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При этом ко второму чтению профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил поправку, по которой такая норма распространяется на родителей, имеющих три и более детей в возрасте до восемнадцати лет в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
Кроме того, в статье 99 ТК РФ предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом.
"Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку", - добавляется в записке.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.
 
ОбществоГосдума РФГалина КареловаИнна Святенко
 
 
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