https://ria.ru/20211109/gosduma-1758203168.html
Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы
Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы - РИА Новости, 09.11.2021
Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:32
2021-11-09T12:32
2021-11-09T12:32
общество
госдума рф
галина карелова
инна святенко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы.Законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Существенные поправки ко второму чтению в законопроект не вносились.Авторами законопроектов выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.
https://ria.ru/20211108/pfr-1758134028.html
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общество, госдума рф, галина карелова, инна святенко
Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы
Госдума приняла закон о дополнительных отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы