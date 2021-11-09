https://ria.ru/20211109/gosduma-1758203168.html

Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы

Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы - РИА Новости, 09.11.2021

Госдума приняла закон об отпусках для ухаживающих за инвалидами I группы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:32

2021-11-09T12:32

2021-11-09T12:32

общество

госдума рф

галина карелова

инна святенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94621/01/946210176_0:217:2785:1784_1920x0_80_0_0_2f41c66ec6fa9433e0e4b3453d69e83a.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы.Законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Существенные поправки ко второму чтению в законопроект не вносились.Авторами законопроектов выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

https://ria.ru/20211108/pfr-1758134028.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, галина карелова, инна святенко