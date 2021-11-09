Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/gazifikatsiya-1758284595.html
Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу
Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу - РИА Новости, 09.11.2021
Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу
Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:57
2021-11-09T17:57
экономика
общество
природный газ
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет федерации рф
газпром
николай шульгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463974_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_40d44b7ec25fc332ffcb9e97c42850c9.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с гражданами, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он анонсировал, на какие темы выступит в ходе "правительственного часа" 10 ноября. Министр доложит об основных производственных показателях в сфере ТЭК, расскажет, как проходила подготовка к ОЗП, представит прогнозы по добыче, экспорту полезных ископаемых. Также будет уделено внимание и газификации."Мы плотно работаем по газификации с Советом Федерации. 470 тысяч - это поданные заявки, реализовано 90 тысяч. Это с учетом тех заявок, которые были поданы до 21 апреля", - привел цифры Шульгинов.Потенциально в России в рамках догазификации до 2022 года к природному газу может быть подключено три миллиона домовладений. Подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ и в клиентских центрах "Газпром межрегионгаза".Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754963587.html
https://ria.ru/20211005/gazifikatsiya-1753165878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463974_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_0a8971c73188b2110995a3fa03384dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, природный газ, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф, газпром, николай шульгинов, россия
17:57 09.11.2021
 
Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу

Минэнерго: число заявок на бесплатное подключение к газу почти достигло 470 тысяч

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с гражданами, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он анонсировал, на какие темы выступит в ходе "правительственного часа" 10 ноября. Министр доложит об основных производственных показателях в сфере ТЭК, расскажет, как проходила подготовка к ОЗП, представит прогнозы по добыче, экспорту полезных ископаемых. Также будет уделено внимание и газификации.
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 05:28
В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу
"Мы плотно работаем по газификации с Советом Федерации. 470 тысяч - это поданные заявки, реализовано 90 тысяч. Это с учетом тех заявок, которые были поданы до 21 апреля", - привел цифры Шульгинов.
Потенциально в России в рамках догазификации до 2022 года к природному газу может быть подключено три миллиона домовладений. Подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ и в клиентских центрах "Газпром межрегионгаза".
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).
Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:51
"Газпром межрегионгаз" оценил стоимость газификации дома
 
ЭкономикаОбществоПриродный газВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Совет Федерации РФГазпромНиколай ШульгиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови