https://ria.ru/20211109/gazifikatsiya-1758284595.html

Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу

Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу - РИА Новости, 09.11.2021

Россияне подали 470 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу

Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:57

2021-11-09T17:57

2021-11-09T17:57

экономика

общество

природный газ

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

совет федерации рф

газпром

николай шульгинов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло порядка 470 тысяч, заключено 90 тысяч договоров с гражданами, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он анонсировал, на какие темы выступит в ходе "правительственного часа" 10 ноября. Министр доложит об основных производственных показателях в сфере ТЭК, расскажет, как проходила подготовка к ОЗП, представит прогнозы по добыче, экспорту полезных ископаемых. Также будет уделено внимание и газификации."Мы плотно работаем по газификации с Советом Федерации. 470 тысяч - это поданные заявки, реализовано 90 тысяч. Это с учетом тех заявок, которые были поданы до 21 апреля", - привел цифры Шульгинов.Потенциально в России в рамках догазификации до 2022 года к природному газу может быть подключено три миллиона домовладений. Подать заявку на подключение потребители могут через портал госуслуг и сайт единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ и в клиентских центрах "Газпром межрегионгаза".Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Также документ предполагает проведение в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация " в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754963587.html

https://ria.ru/20211005/gazifikatsiya-1753165878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, природный газ, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф, газпром, николай шульгинов, россия