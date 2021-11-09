11:59 09.11.2021 (обновлено: 14:04 09.11.2021)
"Газпром" начал выполнять план по закачке газа в пять хранилищ в Европе
"Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять европейских хранилищ
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки", — написали в официальном Telegram-канале холдинга.
Компания ранее завершила заполнение ПХГ в России для обеспечения бесперебойного снабжения внутреннего рынка зимой, после чего должна была приступить к увеличению поставок в свои европейские ПХГ. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин.
Глава государства говорил непосредственно о хранилищах в Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах". Ожидалось, что активная закачка начнется 8 ноября. Однако существенного роста транзита в понедельник не наблюдалось. Во вторник поставки начали расти уже заметно.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. После поручения Путина об увеличении поставок цена на газ в Европе стала снижаться. Однако котировки все равно остаются высокими.
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