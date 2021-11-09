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В Молдавии тариф на газ вырос в два раза
В Молдавии тариф на газ вырос в два раза - РИА Новости, 09.11.2021
В Молдавии тариф на газ вырос в два раза
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ, стоимость топлива выросла более чем в два раза. Об этом заявил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:36
2021-11-09T13:10
экономика
природный газ
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ, стоимость топлива выросла более чем в два раза. Об этом заявил член НАРЭ Марчел Арамэ. "Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает предварительный тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз", — сказал Арамэ.Он отметил, что национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала НАРЭ утвердить новый тариф до 10 ноября, хотя обычно рассмотрение такого вопроса может занимает до 180 дней. Агентство до 30 ноября перепроверит расчеты компании, после этого цена может измениться.При расчетах исходили из прогнозируемых цен на газ на ближайшие 14 месяцев. В "Молдовагаз" за основу взяли стоимость в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также учитывались затраты на транспортировку и распределение топлива. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.Стоимость природного газа изменилась следующим образом:Из-за газового кризиса власти Молдавии 22 октября ввели режим ЧС. Причиной такого решения стала возможность отказа "Газпрома" продлевать контракт на поставки топлива из-за долгов Кишинева перед компанией. Спустя неделю стороны все же смогли прийти к консенсусу и договорились продлить соглашение на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.После этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров, это привело к необходимости пересмотреть тариф, который на сегодняшний день составляет 4,3 лея (25 центов).
https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html
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экономика, природный газ, молдавия
11:36 09.11.2021 (обновлено: 13:10 09.11.2021)
 
В Молдавии тариф на газ вырос в два раза

Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза, с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ, стоимость топлива выросла более чем в два раза. Об этом заявил член НАРЭ Марчел Арамэ.
"Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает предварительный тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз", — сказал Арамэ.
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Он отметил, что национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала НАРЭ утвердить новый тариф до 10 ноября, хотя обычно рассмотрение такого вопроса может занимает до 180 дней. Агентство до 30 ноября перепроверит расчеты компании, после этого цена может измениться.
При расчетах исходили из прогнозируемых цен на газ на ближайшие 14 месяцев. В "Молдовагаз" за основу взяли стоимость в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также учитывались затраты на транспортировку и распределение топлива. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.
Стоимость природного газа изменилась следующим образом:
  • в пунктах выхода из распределительных сетей низкого давления она выросла с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров;
  • среднего давления — с 230 до 494 долларов;
  • высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров;
  • для газотранспортных сетей тариф вырос на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.
Из-за газового кризиса власти Молдавии 22 октября ввели режим ЧС. Причиной такого решения стала возможность отказа "Газпрома" продлевать контракт на поставки топлива из-за долгов Кишинева перед компанией. Спустя неделю стороны все же смогли прийти к консенсусу и договорились продлить соглашение на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
После этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров, это привело к необходимости пересмотреть тариф, который на сегодняшний день составляет 4,3 лея (25 центов).
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