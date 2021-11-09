https://ria.ru/20211109/gaz-1758187934.html

В Молдавии тариф на газ вырос в два раза

В Молдавии тариф на газ вырос в два раза - РИА Новости, 09.11.2021

В Молдавии тариф на газ вырос в два раза

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ, стоимость топлива выросла более чем в два раза. Об этом заявил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:36

2021-11-09T11:36

2021-11-09T13:10

экономика

природный газ

молдавия

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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новый тариф на газ, стоимость топлива выросла более чем в два раза. Об этом заявил член НАРЭ Марчел Арамэ. "Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает предварительный тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз", — сказал Арамэ.Он отметил, что национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала НАРЭ утвердить новый тариф до 10 ноября, хотя обычно рассмотрение такого вопроса может занимает до 180 дней. Агентство до 30 ноября перепроверит расчеты компании, после этого цена может измениться.При расчетах исходили из прогнозируемых цен на газ на ближайшие 14 месяцев. В "Молдовагаз" за основу взяли стоимость в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также учитывались затраты на транспортировку и распределение топлива. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.Стоимость природного газа изменилась следующим образом:Из-за газового кризиса власти Молдавии 22 октября ввели режим ЧС. Причиной такого решения стала возможность отказа "Газпрома" продлевать контракт на поставки топлива из-за долгов Кишинева перед компанией. Спустя неделю стороны все же смогли прийти к консенсусу и договорились продлить соглашение на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.После этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров, это привело к необходимости пересмотреть тариф, который на сегодняшний день составляет 4,3 лея (25 центов).

https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html

https://ria.ru/20211103/igra-1757659035.html

молдавия

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экономика, природный газ, молдавия