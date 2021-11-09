https://ria.ru/20211109/gaz-1758166528.html
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год - РИА Новости, 09.11.2021
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол о ценах на газ для Минска, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:48
2021-11-09T09:48
2021-11-09T15:13
экономика
белоруссия
газпром
николай шульгинов
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол о ценах на газ для Минска, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.Провести переговоры по этому поводу поручили главы правительств двух стран. Встреча министров состоялась сегодня в Москве."Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", — пояснили в белорусском Минэнерго.Ранее Каранкевич заявлял, что цена на газ для Белоруссии останется на уровне этого года — 128,5 доллара за тысячу кубометров. В середине октября сообщалось, что Минск полностью погасил долг перед Москвой за поставки топлива в январе — сентябре. Конкретную сумму белорусская сторона не называла, но отмечалось, что она направит на это около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР.
https://ria.ru/20211104/energoresursy-1757728700.html
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экономика, белоруссия, газпром, николай шульгинов, россия
09:48 09.11.2021 (обновлено: 15:13 09.11.2021)
Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
Министры энергетики России и Белоруссии подписали протокол о ценах на газ на 2022 год