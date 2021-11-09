https://ria.ru/20211109/gaz-1758164694.html

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое - РИА Новости, 09.11.2021

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились более чем в два раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:30

2021-11-09T09:30

2021-11-09T11:57

германия

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились более чем в два раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, с 08:00 до 09:00 мск прокачка превысила 850 тысяч кубометров, тогда как накануне вечером колебалась в районе 330-365 тысяч. А с 9:00 до 11:00 показатель уже приблизился к отметке 870 тысяч кубов в час.До этого поставки по газопроводу прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Германии в Польшу. "Газпром" отмечал, что колебания спроса на газ зависят от фактических потребностей покупателей, и подчеркивал, что выполняет заявки европейских потребителей в полном объеме.Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС (наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины). Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов "Газпрома" увеличить поставки в европейские подземные хранилища. Приступить к этому компания намеревалась после того, как 7 ноября закончит заполнять российские ПХГ.

https://ria.ru/20211103/gazprom-1757641448.html

германия

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германия, ямал-европа (газопровод)