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Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое
Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое - РИА Новости, 09.11.2021
Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое
Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились более чем в два раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:30
2021-11-09T11:57
германия
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились более чем в два раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Так, с 08:00 до 09:00 мск прокачка превысила 850 тысяч кубометров, тогда как накануне вечером колебалась в районе 330-365 тысяч. А с 9:00 до 11:00 показатель уже приблизился к отметке 870 тысяч кубов в час.До этого поставки по газопроводу прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Германии в Польшу. "Газпром" отмечал, что колебания спроса на газ зависят от фактических потребностей покупателей, и подчеркивал, что выполняет заявки европейских потребителей в полном объеме.Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС (наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины). Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов "Газпрома" увеличить поставки в европейские подземные хранилища. Приступить к этому компания намеревалась после того, как 7 ноября закончит заполнять российские ПХГ.
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германия, ямал-европа (газопровод)
09:30 09.11.2021 (обновлено: 11:57 09.11.2021)
 
Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла более чем вдвое

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла до 850 тысяч кубометров в час

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал — Европа" в городе Цеханув
Объект газопровода Ямал — Европа в городе Цеханув - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились более чем в два раза, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Так, с 08:00 до 09:00 мск прокачка превысила 850 тысяч кубометров, тогда как накануне вечером колебалась в районе 330-365 тысяч. А с 9:00 до 11:00 показатель уже приблизился к отметке 870 тысяч кубов в час.
До этого поставки по газопроводу прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Германии в Польшу. "Газпром" отмечал, что колебания спроса на газ зависят от фактических потребностей покупателей, и подчеркивал, что выполняет заявки европейских потребителей в полном объеме.
Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС (наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины). Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов "Газпрома" увеличить поставки в европейские подземные хранилища. Приступить к этому компания намеревалась после того, как 7 ноября закончит заполнять российские ПХГ.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 20:18
"Газпром" объяснил, почему не заинтересован в высоких ценах на газ в Европе
 
ГерманияЯмал-Европа (газопровод)
 
 
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