https://ria.ru/20211109/garantii-1758308084.html

В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам

В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам - РИА Новости, 09.11.2021

В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам

Социальный комитет Совфеда при предварительном обсуждении поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:22

2021-11-09T20:22

2021-11-09T20:22

общество

совет федерации рф

инна святенко

елена бибикова

россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда при предварительном обсуждении поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям работников.По словам главы комитета Инны Святенко, с принятием изменений работодатель будет иметь право привлекать работника, имеющего несовершеннолетних детей, к сверхурочной работе, работе в ночное время, а также отправлять его в командировку "только с письменного согласия самого работника".Кроме того, лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будет предоставляться право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. "Таким гражданам предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено коллективным договором", - пояснил зампредседателя комитета СФ Мохмад Ахмадов.По его словам, эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.Кроме того, комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", уточняющие условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей."Вышеуказанные лица, при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, признаются впервые ищущими работу", - пояснил член комитета Мухарбек Барахоев. Сенатор добавил, что принятие этого закона позволит создать равные условия для всех детей-сирот при получении пособия по безработице в повышенном размере, а также повысит уровень доступности социальной поддержки данной категории граждан.Комитет также рекомендовал палате одобрить изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.По словам заместителя председателя комитета СФ Елены Бибиковой, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, пополнят бюджет Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20211109/gosduma-1758204894.html

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

https://ria.ru/20211001/rabota-1752634280.html

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общество, совет федерации рф, инна святенко, елена бибикова, россия