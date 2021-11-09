Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/garantii-1758308084.html
В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам
В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам - РИА Новости, 09.11.2021
В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам
Социальный комитет Совфеда при предварительном обсуждении поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:22
2021-11-09T20:22
общество
совет федерации рф
инна святенко
елена бибикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753320888_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_bf56f7df5d0d687180202bbd56c63a65.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда при предварительном обсуждении поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям работников.По словам главы комитета Инны Святенко, с принятием изменений работодатель будет иметь право привлекать работника, имеющего несовершеннолетних детей, к сверхурочной работе, работе в ночное время, а также отправлять его в командировку "только с письменного согласия самого работника".Кроме того, лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будет предоставляться право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. "Таким гражданам предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено коллективным договором", - пояснил зампредседателя комитета СФ Мохмад Ахмадов.По его словам, эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.Кроме того, комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", уточняющие условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей."Вышеуказанные лица, при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, признаются впервые ищущими работу", - пояснил член комитета Мухарбек Барахоев. Сенатор добавил, что принятие этого закона позволит создать равные условия для всех детей-сирот при получении пособия по безработице в повышенном размере, а также повысит уровень доступности социальной поддержки данной категории граждан.Комитет также рекомендовал палате одобрить изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.По словам заместителя председателя комитета СФ Елены Бибиковой, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, пополнят бюджет Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20211109/gosduma-1758204894.html
https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html
https://ria.ru/20211001/rabota-1752634280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753320888_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_dc19ea442c4e2e3509ab216547815638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет федерации рф, инна святенко, елена бибикова, россия
20:22 09.11.2021
 
В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам

Соцкомитет Совфеда поддержал поправки в ТК о дополнительных гарантиях работникам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда при предварительном обсуждении поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий отдельным категориям работников.
По словам главы комитета Инны Святенко, с принятием изменений работодатель будет иметь право привлекать работника, имеющего несовершеннолетних детей, к сверхурочной работе, работе в ночное время, а также отправлять его в командировку "только с письменного согласия самого работника".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
12:38
Госдума приняла закон о ночной работе многодетных сотрудников
Кроме того, лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будет предоставляться право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. "Таким гражданам предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено коллективным договором", - пояснил зампредседателя комитета СФ Мохмад Ахмадов.
По его словам, эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.
Кроме того, комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", уточняющие условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 11:07
Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
"Вышеуказанные лица, при условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, признаются впервые ищущими работу", - пояснил член комитета Мухарбек Барахоев. Сенатор добавил, что принятие этого закона позволит создать равные условия для всех детей-сирот при получении пособия по безработице в повышенном размере, а также повысит уровень доступности социальной поддержки данной категории граждан.
Комитет также рекомендовал палате одобрить изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.
По словам заместителя председателя комитета СФ Елены Бибиковой, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, пополнят бюджет Пенсионного фонда.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 11:53
Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе
 
ОбществоСовет Федерации РФИнна СвятенкоЕлена БибиковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови