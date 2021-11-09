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ФСБ показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве
ФСБ показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
ФСБ показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве
ФСБ в видеоролике показала оружие, найденное у готовившей теракты в Москве ячейки ИГ*, главаря которой Хушкадама Солихова приговорили к 21 году лишения свободы. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:12
2021-11-09T11:12
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФСБ в видеоролике показала оружие, найденное у готовившей теракты в Москве ячейки ИГ*, главаря которой Хушкадама Солихова приговорили к 21 году лишения свободы.Ранее спецслужба сообщила, что военный суд утвердил приговор Солихову. Он был задержан в октябре 2020 года и впоследствии дал признательные показания.В коротком видео, помимо кадров из суда, демонстрируется, как оперативники достают из пакета и показывают гранаты экстремистов, а, предположительно, запалы к ним обнаружили в тумбочке под раковиной в ванной комнате.Из сумок в квартире оперативники извлекли несколько пистолетов и глушителей, пистолет-пулемет и более крупное стрелковое оружие, завернутое в черный пакет, а также самодельные взрывные устройства, в том числе "фугасное по типу мины-прилипалы на телефоне сотовом".Деятельность созданной Солиховым ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены были арестованы и осуждены. В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и взрывов.*Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:12 09.11.2021
 
ФСБ показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве

ФСБ в видеоролике показало пистолеты и гранаты ячейки ИГ, готовившей теракты в Москве

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. ФСБ в видеоролике показала оружие, найденное у готовившей теракты в Москве ячейки ИГ*, главаря которой Хушкадама Солихова приговорили к 21 году лишения свободы.
Ранее спецслужба сообщила, что военный суд утвердил приговор Солихову. Он был задержан в октябре 2020 года и впоследствии дал признательные показания.
В коротком видео, помимо кадров из суда, демонстрируется, как оперативники достают из пакета и показывают гранаты экстремистов, а, предположительно, запалы к ним обнаружили в тумбочке под раковиной в ванной комнате.
Из сумок в квартире оперативники извлекли несколько пистолетов и глушителей, пистолет-пулемет и более крупное стрелковое оружие, завернутое в черный пакет, а также самодельные взрывные устройства, в том числе "фугасное по типу мины-прилипалы на телефоне сотовом".
Деятельность созданной Солиховым ячейки была пресечена в 2016 году, ее члены были арестованы и осуждены. В ходе следствия у них изъяли приобретенное по указанию главаря большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и взрывов.
*Запрещенная в России террористическая организация
Главарь ячейки террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ) Хушкадам Солихов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 10:21
Суд утвердил приговор главарю ячейки ИГ*, готовившему теракты в Москве
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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