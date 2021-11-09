https://ria.ru/20211109/flot-1758217736.html

В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море

В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021

В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море

Черноморской флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:26

2021-11-09T13:26

2021-11-09T13:26

в мире

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

черноморский флот вмф россии

военно-морские силы сша

черное море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755158650_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_8cf858806e5d0e3d52e73f2b2305a29e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Черноморской флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявили в Минобороны России."Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html

сша

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии, военно-морские силы сша, черное море, россия