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В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море
В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021
В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море
Черноморской флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:26
2021-11-09T13:26
2021-11-09T13:26
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черноморский флот вмф россии
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черное море
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Черноморской флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря, заявили в Минобороны России."Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии, военно-морские силы сша, черное море, россия
В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море
Минобороны: российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море