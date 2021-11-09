16:42 09.11.2021 (обновлено: 17:00 09.11.2021)
МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами
Глава МИД Австрии: мы примем точечные меры против причастных к миграционному кризису
© Фото : BMEIA/GruberГлава МИД Австрии Михаэль Линхарт
© Фото : BMEIA/Gruber
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. Архивное фото
ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник австрийское новостное агентство APA.
Линхарт назвал отправку Минском мигрантов к границе с Польшей "нарушением прав человека и шантажом".
"Мы как ЕС должны сплотиться и решительно защищать себя. Это также будет включать в себя точечные меры против ответственных в Минске", - подчеркнул он.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.