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МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами
МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами - РИА Новости, 09.11.2021
МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:42
2021-11-09T17:00
в мире
минск
польша
евросоюз
мид австрии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник австрийское новостное агентство APA.Линхарт назвал отправку Минском мигрантов к границе с Польшей "нарушением прав человека и шантажом"."Мы как ЕС должны сплотиться и решительно защищать себя. Это также будет включать в себя точечные меры против ответственных в Минске", - подчеркнул он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, минск, польша, евросоюз, мид австрии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:42 09.11.2021 (обновлено: 17:00 09.11.2021)
 
МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами

Глава МИД Австрии: мы примем точечные меры против причастных к миграционному кризису

© Фото : BMEIA/GruberГлава МИД Австрии Михаэль Линхарт
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : BMEIA/Gruber
Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. Архивное фото
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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник австрийское новостное агентство APA.
Линхарт назвал отправку Минском мигрантов к границе с Польшей "нарушением прав человека и шантажом".
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В Литве призвали ЕС ускорить введение санкций из-за ситуации с мигрантами
"Мы как ЕС должны сплотиться и решительно защищать себя. Это также будет включать в себя точечные меры против ответственных в Минске", - подчеркнул он.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреМинскПольшаЕвросоюзМИД АвстрииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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