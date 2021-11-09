https://ria.ru/20211109/evrosoyuz-1758264583.html

МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами

МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами - РИА Новости, 09.11.2021

МИД Австрии не исключил санкций ЕС против причастных к ситуации с беженцами

Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:42

2021-11-09T16:42

2021-11-09T17:00

в мире

минск

польша

евросоюз

мид австрии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт не исключил точечных мер Евросоюза против причастных в Минске к ситуации с беженцами на границе с Польшей, сообщает во вторник австрийское новостное агентство APA.Линхарт назвал отправку Минском мигрантов к границе с Польшей "нарушением прав человека и шантажом"."Мы как ЕС должны сплотиться и решительно защищать себя. Это также будет включать в себя точечные меры против ответственных в Минске", - подчеркнул он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758209193.html

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в мире, минск, польша, евросоюз, мид австрии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии