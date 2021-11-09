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Эксперт заявил о вероятности начала новой войны между мировыми державами
Эксперт заявил о вероятности начала новой войны между мировыми державами - РИА Новости, 09.11.2021
Эксперт заявил о вероятности начала новой войны между мировыми державами
Война между мировыми державами вновь становится возможной по мере того, как растет напряженность конфликта между США и Китаем, который может перекинуться в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:40
2021-11-09T12:40
в мире
сша
оон
азия
мартин шульц
европарламент
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Война между мировыми державами вновь становится возможной по мере того, как растет напряженность конфликта между США и Китаем, который может перекинуться в Европу, заявил председатель правления фонда им. Фридриха Эберта, экс-глава Европарламента и СДПГ Мартин Шульц.По его словам, мы переживаем "опасные времена", связанные с непредсказуемостью и неуверенностью, на фоне которых страны стараются снизить внешние риски и добиться внутренней стабильности, и в результате возникает необходимость защищаться и отстаивать собственные позиции.Он добавил, что в истории Европы уже были такие периоды, и это заканчивалось "крайне плохо", сопровождалось опустошающими войнами, и такой сценарий не в интересах стран. Но, в отличие от ситуации 30-летней давности, теперь фокус смещается в Азию, где Китай конкурирует с США в трансатлантическом пространстве."Для многих обстановка там кажется более серьезной, чем в Европе... Однако конфликт в Азии окажет непосредственное влияние на Европу, и опасность, что конфликт перекинется на наш регион, вполне реальна", - подчеркнул Шульц.Поэтому проблемы в отношениях ЕС и РФ не должны помешать сотрудничеству России и Германии, отметил он. "Нужно следить и находить средства снижать напряжение и предотвращать конфликты... Самая лучшая защита - вместе работать над сохранением безопасности в Европе, защищать ее и бороться с угрозами... Нельзя просто признать за данность ухудшение отношений между ЕС и РФ. Нежелательная эскалация и неправильная интерпретация действий может стать спусковым крючком для начала военного конфликта... " - отметил Шульц.По его словам, подспорьем для сотрудничества может стать борьба с изменением климата, которая не терпит отлагательств."Изменение климата требует незамедлительных действий. Мы не можем сказать: давайте разрешим все наши проблемы и разногласия, и уже потом займёмся климатом... Поэтому сейчас наши страны вместе решают вопросы в Глазго (на климатическом саммите ООН)", - заключил Шульц.
https://ria.ru/20211107/ukraina-1757244094.html
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в мире, сша, оон, азия, мартин шульц, европарламент, россия
12:40 09.11.2021
 
Эксперт заявил о вероятности начала новой войны между мировыми державами

Экс-глава Европарламента Шульц: война между мировыми державами вновь становится возможной

© AP Photo / Michael SohnМартин Шульц
Мартин Шульц - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Война между мировыми державами вновь становится возможной по мере того, как растет напряженность конфликта между США и Китаем, который может перекинуться в Европу, заявил председатель правления фонда им. Фридриха Эберта, экс-глава Европарламента и СДПГ Мартин Шульц.
"Растущая напряженность конфликта может привести к началу вооруженных действий между мировыми державами, война вновь стала вероятной..." - сказал он, выступая в Москве в ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.
По его словам, мы переживаем "опасные времена", связанные с непредсказуемостью и неуверенностью, на фоне которых страны стараются снизить внешние риски и добиться внутренней стабильности, и в результате возникает необходимость защищаться и отстаивать собственные позиции.
Он добавил, что в истории Европы уже были такие периоды, и это заканчивалось "крайне плохо", сопровождалось опустошающими войнами, и такой сценарий не в интересах стран. Но, в отличие от ситуации 30-летней давности, теперь фокус смещается в Азию, где Китай конкурирует с США в трансатлантическом пространстве.
"Для многих обстановка там кажется более серьезной, чем в Европе... Однако конфликт в Азии окажет непосредственное влияние на Европу, и опасность, что конфликт перекинется на наш регион, вполне реальна", - подчеркнул Шульц.
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Поэтому проблемы в отношениях ЕС и РФ не должны помешать сотрудничеству России и Германии, отметил он. "Нужно следить и находить средства снижать напряжение и предотвращать конфликты... Самая лучшая защита - вместе работать над сохранением безопасности в Европе, защищать ее и бороться с угрозами... Нельзя просто признать за данность ухудшение отношений между ЕС и РФ. Нежелательная эскалация и неправильная интерпретация действий может стать спусковым крючком для начала военного конфликта... " - отметил Шульц.
По его словам, подспорьем для сотрудничества может стать борьба с изменением климата, которая не терпит отлагательств.
"Изменение климата требует незамедлительных действий. Мы не можем сказать: давайте разрешим все наши проблемы и разногласия, и уже потом займёмся климатом... Поэтому сейчас наши страны вместе решают вопросы в Глазго (на климатическом саммите ООН)", - заключил Шульц.
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6 ноября, 08:00
России объявили "мировую войну на троих"
 
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