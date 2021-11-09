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Наука
https://ria.ru/20211109/ekspress-amu-1758150720.html
"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ" - РИА Новости, 09.11.2021
"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены днем 6 декабря с космодрома Байконур на ракете носителе "Протон-М", сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:06
2021-11-09T03:06
наука
байконур (город)
москва
информационные спутниковые системы
роскосмос
космос - риа наука
протон-м
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены днем 6 декабря с космодрома Байконур на ракете носителе "Протон-М", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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байконур (город), москва, информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, россия
03:06 09.11.2021
 
"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"

В "Роскосмосе" сообщили, что спутники "Экспресс-АМУ" запустят шестого декабря с Байконура

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур
Стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены днем 6 декабря с космодрома Байконур на ракете носителе "Протон-М", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Пуск запланирован на 15.20 мск", - сказали в пресс-службе.
Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.
Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".
На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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НаукаБайконур (город)МоскваИнформационные спутниковые системыРоскосмосКосмос - РИА НаукаПротон-МРоссия
 
 
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