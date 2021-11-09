https://ria.ru/20211109/ekspress-amu-1758150720.html

"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"

"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ" - РИА Новости, 09.11.2021

"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"

Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены днем 6 декабря с космодрома Байконур на ракете носителе "Протон-М", сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:06

2021-11-09T03:06

2021-11-09T03:06

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россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" будут запущены днем 6 декабря с космодрома Байконур на ракете носителе "Протон-М", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.

https://ria.ru/20211103/raketa-1757552588.html

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байконур (город), москва, информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, россия