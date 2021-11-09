https://ria.ru/20211109/ekspert-1758159432.html

Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем

Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем - РИА Новости, 09.11.2021

Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем

Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:40

2021-11-09T08:40

2021-11-09T08:40

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.Он добавил, что "раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды - иметь большой гардероб. Сейчас же все эти журналы говорят об осознанном потреблении, о том, что объемы ненужных вещей вредят и самому человеку, и окружающему его миру".По словам Баженова, в сфере моды переход на осознанное потребление начинает набирать обороты: ряд крупных брендов уже объявил о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов и заинтересованности в создании персонализированных линеек одежды. Потребители, в свою очередь, начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды."В первую очередь, по нашим прогнозам, закроются слабенькие ритейлеры, так называемые noname, о которых мы не знали. Однако мы не говорим здесь о стартапах - появляющиеся на рынке марки видят новые тренды и в большинстве своем являются эко-ответственными. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли", - отметил он.По мнению эксперта, бренды, способные создать коммьюнити и общаться напрямую со своими потребителями "будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах". "Такой подход позволит бренду своевременно получать отклик от потребителя - какие вещи они хотят и что им интересно, а значит - сохранять свои позиции долгое время", - пояснил Баженов.

https://ria.ru/20211015/odezhda-1754664912.html

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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), россия