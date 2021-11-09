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Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем
Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем - РИА Новости, 09.11.2021
Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем
Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:40
2021-11-09T08:40
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.Он добавил, что "раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды - иметь большой гардероб. Сейчас же все эти журналы говорят об осознанном потреблении, о том, что объемы ненужных вещей вредят и самому человеку, и окружающему его миру".По словам Баженова, в сфере моды переход на осознанное потребление начинает набирать обороты: ряд крупных брендов уже объявил о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов и заинтересованности в создании персонализированных линеек одежды. Потребители, в свою очередь, начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды."В первую очередь, по нашим прогнозам, закроются слабенькие ритейлеры, так называемые noname, о которых мы не знали. Однако мы не говорим здесь о стартапах - появляющиеся на рынке марки видят новые тренды и в большинстве своем являются эко-ответственными. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли", - отметил он.По мнению эксперта, бренды, способные создать коммьюнити и общаться напрямую со своими потребителями "будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах". "Такой подход позволит бренду своевременно получать отклик от потребителя - какие вещи они хотят и что им интересно, а значит - сохранять свои позиции долгое время", - пояснил Баженов.
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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), россия
08:40 09.11.2021
 
Эксперт предупредил о возможном закрытии магазинов одежды в будущем

Алексей Баженов: через 15 лет в России станет меньше магазинов одежды

© Depositphotos / casardaДевушка с покупками
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / casarda
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.
"Онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза, до 15% от общего объема продаж, при этом до 40% магазинов закрылось, в основном из-за их неготовности к переходу в e-commerce. С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ритейлеров", - сообщил Баженов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".
Он добавил, что "раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды - иметь большой гардероб. Сейчас же все эти журналы говорят об осознанном потреблении, о том, что объемы ненужных вещей вредят и самому человеку, и окружающему его миру".
По словам Баженова, в сфере моды переход на осознанное потребление начинает набирать обороты: ряд крупных брендов уже объявил о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов и заинтересованности в создании персонализированных линеек одежды. Потребители, в свою очередь, начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды.
"В первую очередь, по нашим прогнозам, закроются слабенькие ритейлеры, так называемые noname, о которых мы не знали. Однако мы не говорим здесь о стартапах - появляющиеся на рынке марки видят новые тренды и в большинстве своем являются эко-ответственными. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли", - отметил он.
По мнению эксперта, бренды, способные создать коммьюнити и общаться напрямую со своими потребителями "будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах". "Такой подход позволит бренду своевременно получать отклик от потребителя - какие вещи они хотят и что им интересно, а значит - сохранять свои позиции долгое время", - пояснил Баженов.
Магазин одежды - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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ТехнологииНациональная технологическая инициатива (НТИ)Россия
 
 
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