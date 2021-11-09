https://ria.ru/20211109/ekskursii-1758153750.html

В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26

В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26 - РИА Новости, 09.11.2021

В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26

В Хабаровском крае предприимчивые организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26, сообщает объединенная дирекция государственных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:07

2021-11-09T06:07

2021-11-09T12:10

происшествия

хабаровский край

хабаровск

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. В Хабаровском крае предприимчивые организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье".Там отметили, что только за 6 ноября зафиксировали 22 нарушения правил посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой.Он рассказал, что в инстаграме обнаружился аккаунт tourism27, где организаторы турпоходов предложили "прогулку на Хехцир", завлекая пользователей в том числе и тем, что "с сентября здесь есть останки крушения самолета"."Мы были очень удивлены таким моментом и поражены тем, что группа действительно собралась. На "прогулку" отправились девять человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги (с одного человека — две тысячи рублей), нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас", — сказал руководитель заповедника.Он подчеркнул, что самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, штраф за это составляет от трех до четырех тысяч рублей. Чтобы предотвратить подобные нарушения, в Большехехцирском заповеднике начали усиленно патрулировать эту территорию.Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, когда проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Как выяснилось, он врезался в гору Хребтовая, входящую в систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.

https://ria.ru/20210923/an-26-1751431539.html

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Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26 Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2021-11-09T06:07 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, хабаровск, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском