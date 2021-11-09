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В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26
В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26 - РИА Новости, 09.11.2021
В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26
В Хабаровском крае предприимчивые организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26, сообщает объединенная дирекция государственных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:07
2021-11-09T12:10
происшествия
хабаровский край
хабаровск
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. В Хабаровском крае предприимчивые организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье".Там отметили, что только за 6 ноября зафиксировали 22 нарушения правил посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой.Он рассказал, что в инстаграме обнаружился аккаунт tourism27, где организаторы турпоходов предложили "прогулку на Хехцир", завлекая пользователей в том числе и тем, что "с сентября здесь есть останки крушения самолета"."Мы были очень удивлены таким моментом и поражены тем, что группа действительно собралась. На "прогулку" отправились девять человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги (с одного человека — две тысячи рублей), нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас", — сказал руководитель заповедника.Он подчеркнул, что самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, штраф за это составляет от трех до четырех тысяч рублей. Чтобы предотвратить подобные нарушения, в Большехехцирском заповеднике начали усиленно патрулировать эту территорию.Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, когда проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Как выяснилось, он врезался в гору Хребтовая, входящую в систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.
https://ria.ru/20210923/an-26-1751431539.html
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Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26
Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
06:07 09.11.2021 (обновлено: 12:10 09.11.2021)
 
В Хабаровском крае гид устроил платные экскурсии к месту крушения Ан-26

Организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. В Хабаровском крае предприимчивые организаторы турпоходов устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26, сообщает объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье".
Там отметили, что только за 6 ноября зафиксировали 22 нарушения правил посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой.

"Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками", — приводит пресс-служба слова руководителя заповедника "Большехехцирский" Антона Фетисова.

Он рассказал, что в инстаграме обнаружился аккаунт tourism27, где организаторы турпоходов предложили "прогулку на Хехцир", завлекая пользователей в том числе и тем, что "с сентября здесь есть останки крушения самолета".
"Мы были очень удивлены таким моментом и поражены тем, что группа действительно собралась. На "прогулку" отправились девять человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги (с одного человека — две тысячи рублей), нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас", — сказал руководитель заповедника.
Он подчеркнул, что самовольный вход на территорию заповедника строго запрещен, штраф за это составляет от трех до четырех тысяч рублей. Чтобы предотвратить подобные нарушения, в Большехехцирском заповеднике начали усиленно патрулировать эту территорию.
Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, когда проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Как выяснилось, он врезался в гору Хребтовая, входящую в систему Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.
Операция по поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 11:49
Появились первые фото с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскАн-26Крушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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