https://ria.ru/20211109/egipet-1758199090.html

Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах

Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах - РИА Новости, 09.11.2021

Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах

Власти Египта стремятся ускорить процедуру проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:27

2021-11-09T13:27

2021-11-09T13:27

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Египта стремятся ускорить процедуру проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров, сообщает АТОР.Минздрав Египта увеличит число медицинских бригад в основных аэропортах страны в рамках госплана по сдерживанию распространения коронавируса и поддержке въездного туризма, сообщает канцелярия ведомства.В частности, сотрудников санитарных служб станет больше в воздушных гаванях Каира, Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Луксора, Асуана и Александрии.Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поручил Минздраву и министерству гражданской авиации обеспечить больший комфорт для всех прибывающих в хабы. Цель — "предотвратить скопления людей и предоставить лучшие услуги в свете развития международного туризма". Сейчас из-за многоступенчатых проверок безопасности в курортных городах предполетные процедуры занимают несколько часов. Это приводит к задержкам рейсов.Также в Египте ужесточают антиковидные протоколы с целью стимулирования вакцинации местного населения. С 1 декабря госорганы не будут обслуживать непривитых граждан. Студентам не разрешат посещать университеты без доказательства вакцинации или еженедельного ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

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