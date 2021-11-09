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Туризм
https://ria.ru/20211109/egipet-1758199090.html
Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах
Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах - РИА Новости, 09.11.2021
Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах
Власти Египта стремятся ускорить процедуру проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:27
2021-11-09T13:27
туризм
вакцинация
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
луксор
египет
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Египта стремятся ускорить процедуру проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров, сообщает АТОР.Минздрав Египта увеличит число медицинских бригад в основных аэропортах страны в рамках госплана по сдерживанию распространения коронавируса и поддержке въездного туризма, сообщает канцелярия ведомства.В частности, сотрудников санитарных служб станет больше в воздушных гаванях Каира, Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Луксора, Асуана и Александрии.Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поручил Минздраву и министерству гражданской авиации обеспечить больший комфорт для всех прибывающих в хабы. Цель — "предотвратить скопления людей и предоставить лучшие услуги в свете развития международного туризма". Сейчас из-за многоступенчатых проверок безопасности в курортных городах предполетные процедуры занимают несколько часов. Это приводит к задержкам рейсов.Также в Египте ужесточают антиковидные протоколы с целью стимулирования вакцинации местного населения. С 1 декабря госорганы не будут обслуживать непривитых граждан. Студентам не разрешат посещать университеты без доказательства вакцинации или еженедельного ПЦР-теста.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html
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луксор
египет
александрия
шарм-эш-шейх
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вакцинация, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, луксор, египет, александрия, шарм-эш-шейх, хургада, аэропорты
13:27 09.11.2021
 
Власти Египта планируют ускорить процедуру проверки в аэропортах

Власти Египта увеличивают число сотрудников, проверяющих документы пассажиров в аэропортах

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Египта стремятся ускорить процедуру проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров, сообщает АТОР.
Минздрав Египта увеличит число медицинских бригад в основных аэропортах страны в рамках госплана по сдерживанию распространения коронавируса и поддержке въездного туризма, сообщает канцелярия ведомства.
В частности, сотрудников санитарных служб станет больше в воздушных гаванях Каира, Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Луксора, Асуана и Александрии.
Кроме того, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поручил Минздраву и министерству гражданской авиации обеспечить больший комфорт для всех прибывающих в хабы. Цель — "предотвратить скопления людей и предоставить лучшие услуги в свете развития международного туризма".
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Также в Египте ужесточают антиковидные протоколы с целью стимулирования вакцинации местного населения. С 1 декабря госорганы не будут обслуживать непривитых граждан. Студентам не разрешат посещать университеты без доказательства вакцинации или еженедельного ПЦР-теста.
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ТуризмВакцинацияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмКоронавирус COVID-19ЛуксорЕгипетАлександрияШарм-эш-ШейхХургадаАэропорты
 
 
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