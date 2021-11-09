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Туризм
https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html
В Египет на чартерах: каким стал отдых на Красном море и сколько он стоит
В Египет на чартерах: каким стал отдых на Красном море и сколько он стоит - РИА Новости, 09.11.2021
В Египет на чартерах: каким стал отдых на Красном море и сколько он стоит
Сегодня, спустя шесть лет после крушения авиалайнера, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, на курорты Египта из России снова начинают летать... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:00
2021-11-09T08:13
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
маршруты - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, спустя шесть лет после крушения авиалайнера, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, на курорты Египта из России снова начинают летать чартеры. За безопасностью в аэропортах следят, цены — приемлемые, сервис — тот же. О том, что изменилось на берегах Красного моря в последние годы и сколько придется платить за отдых, — в материале РИА Новости.В Египет — со всей России"Все включено" всего за 18 тысяч рублей — это, по словам туроператоров, теперь реальность. С 9 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции снял ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Отныне это самое популярное зимнее зарубежное направление. Примерно 40 процентов новогодних путевок продается именно в Египет. География полетов обширная, рейсы есть из большинства регионов России."Число возможных городов, доступных для прямого перелета, увеличили до 37 в соответствии с разрешением оперштаба", — рассказали в Anex Tour.Собственная полетная программа "Интуриста" в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с рейсами от двух раз в неделю до ежедневных (в зависимости от региона) охватывает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Саратов, Краснодар, Уфу, Ростов-на-Дону. "Возможно дальнейшее расширение на пиковые даты", — говорят в компании.Не отстает и "TUI Россия". Рейсы в Хургаду — из 31 города, в Шарм-эш-Шейх — из 30 на бортах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ямал", Red Wings, Smart Avia, iFly, Azur Air, S7 и Egypr Air.Чартеры в Египет запланировали и в Tez Tour — из столицы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. На рынке действуют и другие компании. "Чаще, чем в иные российские города, будут летать. Маршруток и автобусов еще не хватает", — шутят туристы, которым еще совсем недавно требовалась стыковка или длительный трансфер, чтобы увидеть уникальный подводный мир Красного моря.Сколько стоит отдыхПо оценкам экспертов, благодаря чартерам туры в Египет подешевеют примерно на 20 процентов. Хотя предложения на 16-18 тысяч рублей — это ближе к экстриму, тем не менее сэкономить удастся. Особенно тем, кто решился на отпуск в ноябре."Сейчас хорошие цены, в том числе на новогодние праздники. С 19 ноября из Москвы в Шарм-эш-Шейх тур на семь ночей в отель уровня "пять звезд" можно купить за 60 тысяч рублей, то есть за 30 тысяч — с человека. Неделя с 29 декабря в "пятерку" на этот же курорт стартует от 106 тысяч рублей за двоих", — уточняют в Anex Tour.В "TUI Россия" отметили, что Хургада на неделю в ноябре — от 16,5 тысячи на человека. Но это полупансион и "три звезды". "Четыре" — от 20 тысяч с заездом 23 ноября, а пятизвездочный "все включено" — от 25 тысяч.Эксперты не советуют откладывать покупку на последний момент в надежде на горящие туры. "Места в брендовых премиальных отелях и качественных объектах размещения закрываются очень быстро. Конечно, найти горящую путевку в "три звезды" получится, но этот вариант не всех устроит", — объясняют в "Интуристе". Пока не было массового турпотока из России, уровень сервиса в Египте упал. А требования россиян, привыкших к турецким отелям, напротив, выросли.Впрочем, есть и хорошие новости. Некоторые гостиницы в ожидании нормализации ситуации в туризме прошли реновацию. В частности, это Albatros Laguna Vista Beach 5* (в 2021-м), Charmillion Club Aqua Park 5* (2020), Grand Rotana Resort &amp; Spa 5* (2020), RIXOS Sharm 5* (2020).Египет — это безопасно?В Египте сделали все, чтобы трагедия 2015 года не повторилась. Российские эксперты по безопасности много раз проверяли хабы Хургады и Шарм-эш-Шейха.Туристы говорят, что проверки там чуть ли не серьезнее, чем в израильской ElAl, славящейся своей строгостью и тем, что на бортах этой авиакомпании не было ни одного теракта.Власти Египта рекомендуют приезжать в хабы за четыре часа до вылета. Досмотры многоуровневые. Лучше заранее снимать ремень, верхнюю одежду, выкладывать все из карманов, доставать ноутбуки и планшеты. Паспорт, билет держите в руках, не берите в ручную кладь зажигалки, флаконы более 100 миллилитров и другие запрещенные предметы. По отзывам, проверяют очень тщательно, вплоть до того, что прощупывают волосы или резинку нижнего белья.После массового отравления в отеле AMC Royal в конце октября усилили контроль и за гостиницами."Отели проверяют ежедневно и очень тщательно", — подчеркивает помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.По его словам, особенно внимательно осматривают кухни, беседуют с сотрудниками, "так как ошибка одного человека приводит к кризису". ­­Однако и отдыхающим не стоит терять бдительность. Туроператоры напоминают: климат, качество воды и еда сильно отличаются от того, что в России и даже Турции. Не пейте из-под крана, следите, чтобы дети не глотали воду в бассейне. Солнце даже зимой очень активное — пользуйтесь защитными средствами.Как выбрать курорт и экскурсииНа курортах Египта есть гостиницы разного уровня, в том числе высокого и премиального. Если вам важен коралловый риф, отправляйтесь в Шарм-эш-Шейх. Но в Хургаде больше местного колорита."Строят Большой Египетский музей, обновляют исторический комплекс вокруг пирамид Гизы, — добавляет представитель "Интуриста". — В этом году открылся Национальный музей египетской цивилизации, куда торжественно перевезли 18 мумий из национального музея на площади Тахрир".У туристов популярны круизы по Нилу из Луксора и Асуана. Недавно после шестилетнего перерыва в Луксор стала летать авиакомпания Egyptair.Нравятся гостям и квадроциклы, катание на верблюдах, морские прогулки на яхтах, дайвинг и снорклинг. Туроператоры отмечают, что в стране прибавилось мест для досуга вне отеля.Правда, путешественники жалуются, что стало больше попрошаек, повысился риск махинаций с деньгами, обмана, в том числе с участием гидов. Тщательно планируйте поездку, расходы, будьте осторожны — и вы получите большое удовольствие от моря, солнца, кораллов.
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, маршруты - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, отели, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
08:00 09.11.2021 (обновлено: 08:13 09.11.2021)
 

В Египет на чартерах: каким стал отдых на Красном море и сколько он стоит

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, спустя шесть лет после крушения авиалайнера, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, на курорты Египта из России снова начинают летать чартеры. За безопасностью в аэропортах следят, цены — приемлемые, сервис — тот же. О том, что изменилось на берегах Красного моря в последние годы и сколько придется платить за отдых, — в материале РИА Новости.

В Египет — со всей России

"Все включено" всего за 18 тысяч рублей — это, по словам туроператоров, теперь реальность. С 9 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции снял ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Отныне это самое популярное зимнее зарубежное направление. Примерно 40 процентов новогодних путевок продается именно в Египет. География полетов обширная, рейсы есть из большинства регионов России.
"Число возможных городов, доступных для прямого перелета, увеличили до 37 в соответствии с разрешением оперштаба", — рассказали в Anex Tour.
Собственная полетная программа "Интуриста" в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с рейсами от двух раз в неделю до ежедневных (в зависимости от региона) охватывает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Саратов, Краснодар, Уфу, Ростов-на-Дону. "Возможно дальнейшее расширение на пиковые даты", — говорят в компании.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:30Туризм
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Не отстает и "TUI Россия". Рейсы в Хургаду — из 31 города, в Шарм-эш-Шейх — из 30 на бортах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ямал", Red Wings, Smart Avia, iFly, Azur Air, S7 и Egypr Air.

Чартеры в Египет запланировали и в Tez Tour — из столицы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска. На рынке действуют и другие компании. "Чаще, чем в иные российские города, будут летать. Маршруток и автобусов еще не хватает", — шутят туристы, которым еще совсем недавно требовалась стыковка или длительный трансфер, чтобы увидеть уникальный подводный мир Красного моря.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх

Сколько стоит отдых

По оценкам экспертов, благодаря чартерам туры в Египет подешевеют примерно на 20 процентов. Хотя предложения на 16-18 тысяч рублей — это ближе к экстриму, тем не менее сэкономить удастся. Особенно тем, кто решился на отпуск в ноябре.
"Сейчас хорошие цены, в том числе на новогодние праздники. С 19 ноября из Москвы в Шарм-эш-Шейх тур на семь ночей в отель уровня "пять звезд" можно купить за 60 тысяч рублей, то есть за 30 тысяч — с человека. Неделя с 29 декабря в "пятерку" на этот же курорт стартует от 106 тысяч рублей за двоих", — уточняют в Anex Tour.
Самолет Boeing 737-400 авиакомпании Almasria Universal Airlines, прилетевший первым рейсом из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:51Туризм
Стоимость туров в Египет снизилась благодаря чартерам
В "TUI Россия" отметили, что Хургада на неделю в ноябре — от 16,5 тысячи на человека. Но это полупансион и "три звезды". "Четыре" — от 20 тысяч с заездом 23 ноября, а пятизвездочный "все включено" — от 25 тысяч.
Эксперты не советуют откладывать покупку на последний момент в надежде на горящие туры. "Места в брендовых премиальных отелях и качественных объектах размещения закрываются очень быстро. Конечно, найти горящую путевку в "три звезды" получится, но этот вариант не всех устроит", — объясняют в "Интуристе". Пока не было массового турпотока из России, уровень сервиса в Египте упал. А требования россиян, привыкших к турецким отелям, напротив, выросли.
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 13:10Туризм
Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта
Впрочем, есть и хорошие новости. Некоторые гостиницы в ожидании нормализации ситуации в туризме прошли реновацию. В частности, это Albatros Laguna Vista Beach 5* (в 2021-м), Charmillion Club Aqua Park 5* (2020), Grand Rotana Resort & Spa 5* (2020), RIXOS Sharm 5* (2020).

Египет — это безопасно?

В Египте сделали все, чтобы трагедия 2015 года не повторилась. Российские эксперты по безопасности много раз проверяли хабы Хургады и Шарм-эш-Шейха.
Аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:01Туризм
Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными
Туристы говорят, что проверки там чуть ли не серьезнее, чем в израильской ElAl, славящейся своей строгостью и тем, что на бортах этой авиакомпании не было ни одного теракта.
Власти Египта рекомендуют приезжать в хабы за четыре часа до вылета. Досмотры многоуровневые. Лучше заранее снимать ремень, верхнюю одежду, выкладывать все из карманов, доставать ноутбуки и планшеты. Паспорт, билет держите в руках, не берите в ручную кладь зажигалки, флаконы более 100 миллилитров и другие запрещенные предметы. По отзывам, проверяют очень тщательно, вплоть до того, что прощупывают волосы или резинку нижнего белья.
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 11:06Туризм
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
После массового отравления в отеле AMC Royal в конце октября усилили контроль и за гостиницами.
"Отели проверяют ежедневно и очень тщательно", — подчеркивает помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.

По его словам, особенно внимательно осматривают кухни, беседуют с сотрудниками, "так как ошибка одного человека приводит к кризису". ­­
AMC Royal Hotel - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 08:00Туризм
Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых
Однако и отдыхающим не стоит терять бдительность. Туроператоры напоминают: климат, качество воды и еда сильно отличаются от того, что в России и даже Турции. Не пейте из-под крана, следите, чтобы дети не глотали воду в бассейне. Солнце даже зимой очень активное — пользуйтесь защитными средствами.
AMC Royal Hotel - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 14:44Туризм
В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц

Как выбрать курорт и экскурсии

На курортах Египта есть гостиницы разного уровня, в том числе высокого и премиального. Если вам важен коралловый риф, отправляйтесь в Шарм-эш-Шейх. Но в Хургаде больше местного колорита.
"Строят Большой Египетский музей, обновляют исторический комплекс вокруг пирамид Гизы, — добавляет представитель "Интуриста". — В этом году открылся Национальный музей египетской цивилизации, куда торжественно перевезли 18 мумий из национального музея на площади Тахрир".
Колоссы Мемнона в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:37Туризм
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва
У туристов популярны круизы по Нилу из Луксора и Асуана. Недавно после шестилетнего перерыва в Луксор стала летать авиакомпания Egyptair.
Нравятся гостям и квадроциклы, катание на верблюдах, морские прогулки на яхтах, дайвинг и снорклинг. Туроператоры отмечают, что в стране прибавилось мест для досуга вне отеля.
Правда, путешественники жалуются, что стало больше попрошаек, повысился риск махинаций с деньгами, обмана, в том числе с участием гидов. Тщательно планируйте поездку, расходы, будьте осторожны — и вы получите большое удовольствие от моря, солнца, кораллов.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 19:10Туризм
Женщину не пустили на рейс из Челябинска в Египет из-за нецензурной брани
 
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