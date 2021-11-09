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Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян - РИА Новости, 09.11.2021
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
Интервальное голодание — один из популярных методов похудения среди россиян. Однако такая система питания подходит далеко не всем и может быть опасна,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T04:15
2021-11-09T04:15
общество
питание
еда
здоровье
россия
татьяна жаровская
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интервальное голодание — один из популярных методов похудения среди россиян. Однако такая система питания подходит далеко не всем и может быть опасна, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.Чтобы избавиться от лишнего веса этим модным способом, нужно строго придерживаться определенного режима приема пищи. Сутки делятся на две части, например, шестнадцать и восемь часов. Худеющий может есть в течение восьми часов, а затем ему следует шестнадцать часов воздерживаться от пищи. Режим 16/8 довольно популярен, но само по себе интервальное голодание подходит лишь небольшому числу людей, рассказала врач.По словам диетолога, для большинства людей долгие периоды воздержания от пищи вредны. Такая система питания может привести к заболеваниям желчного пузыря и других органов брюшной полости."Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания — заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования", — уточнила Жаровская.Интервальное голодание — не самый эффективный способ сбросить вес, полагает она.Суточную потребность в белках, жирах и углеводах все равно нужно восполнять, продолжила она. Чтобы при интервальном голодании питание оставалось сбалансированным, надо консультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Не помешает также дополнительный прием витаминов и минералов. Наконец, необходимая мера предосторожности при таком режиме питания — ежегодное УЗИ органов брюшной полости, заключила Жаровская.
https://rsport.ria.ru/20211104/kholesterin-1757642918.html
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общество, питание, еда, здоровье, россия, татьяна жаровская
04:15 09.11.2021
 
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян

Врач Жаровская: интервальное голодание подходит не всем и может быть опасным

© Depositphotos / AndreyPopovДевушка с едой возле холодильника
Девушка с едой возле холодильника - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интервальное голодание — один из популярных методов похудения среди россиян. Однако такая система питания подходит далеко не всем и может быть опасна, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.
Чтобы избавиться от лишнего веса этим модным способом, нужно строго придерживаться определенного режима приема пищи. Сутки делятся на две части, например, шестнадцать и восемь часов. Худеющий может есть в течение восьми часов, а затем ему следует шестнадцать часов воздерживаться от пищи. Режим 16/8 довольно популярен, но само по себе интервальное голодание подходит лишь небольшому числу людей, рассказала врач.
"Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30 процентов людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе", — отметила она.
По словам диетолога, для большинства людей долгие периоды воздержания от пищи вредны. Такая система питания может привести к заболеваниям желчного пузыря и других органов брюшной полости.
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"Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания — заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования", — уточнила Жаровская.
Интервальное голодание — не самый эффективный способ сбросить вес, полагает она.

"Очень редко человек сбрасывает вес на таком питании. Как правило, когда человек долго не ест, он переедает", — объяснила диетолог.

Суточную потребность в белках, жирах и углеводах все равно нужно восполнять, продолжила она. Чтобы при интервальном голодании питание оставалось сбалансированным, надо консультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Не помешает также дополнительный прием витаминов и минералов. Наконец, необходимая мера предосторожности при таком режиме питания — ежегодное УЗИ органов брюшной полости, заключила Жаровская.
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