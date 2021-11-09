https://ria.ru/20211109/eda-1758146785.html

Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян

Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян - РИА Новости, 09.11.2021

Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян

Интервальное голодание — один из популярных методов похудения среди россиян. Однако такая система питания подходит далеко не всем и может быть опасна,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T04:15

2021-11-09T04:15

2021-11-09T04:15

общество

питание

еда

здоровье

россия

татьяна жаровская

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Интервальное голодание — один из популярных методов похудения среди россиян. Однако такая система питания подходит далеко не всем и может быть опасна, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.Чтобы избавиться от лишнего веса этим модным способом, нужно строго придерживаться определенного режима приема пищи. Сутки делятся на две части, например, шестнадцать и восемь часов. Худеющий может есть в течение восьми часов, а затем ему следует шестнадцать часов воздерживаться от пищи. Режим 16/8 довольно популярен, но само по себе интервальное голодание подходит лишь небольшому числу людей, рассказала врач.По словам диетолога, для большинства людей долгие периоды воздержания от пищи вредны. Такая система питания может привести к заболеваниям желчного пузыря и других органов брюшной полости."Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания — заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования", — уточнила Жаровская.Интервальное голодание — не самый эффективный способ сбросить вес, полагает она.Суточную потребность в белках, жирах и углеводах все равно нужно восполнять, продолжила она. Чтобы при интервальном голодании питание оставалось сбалансированным, надо консультироваться со специалистом, подчеркнула врач. Не помешает также дополнительный прием витаминов и минералов. Наконец, необходимая мера предосторожности при таком режиме питания — ежегодное УЗИ органов брюшной полости, заключила Жаровская.

https://rsport.ria.ru/20211104/kholesterin-1757642918.html

https://rsport.ria.ru/20211103/serdtse-1757427023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, еда, здоровье, россия, татьяна жаровская