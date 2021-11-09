https://ria.ru/20211109/dtp-1758211348.html

В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами

В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами

Два человека пострадали в ДТП пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:02

2021-11-09T13:02

2021-11-09T14:34

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758232826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab30d83cca687ebc30569842cbf99596.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция."На улице Земляной Вал у дома 23 водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями – Mercedes, Volkswagen, Haval и "МАЗ"-бензовоз. Предварительно, пострадали два человека – водители Kia и Mercedes", - говорится в релизе.По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД.

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце в Москве Большое ДТП на московском Садовом кольце - столкнулись 5 машин, пострадали 2 человека. Движение только по 1 полосе. 2021-11-09T13:02 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва)