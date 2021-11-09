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В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами
В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами
Два человека пострадали в ДТП пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:02
2021-11-09T13:02
2021-11-09T14:34
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция."На улице Земляной Вал у дома 23 водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями – Mercedes, Volkswagen, Haval и "МАЗ"-бензовоз. Предварительно, пострадали два человека – водители Kia и Mercedes", - говорится в релизе.По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД.
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
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РИА Новости
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Момент ДТП на Садовом кольце в Москве
Большое ДТП на московском Садовом кольце - столкнулись 5 машин, пострадали 2 человека. Движение только по 1 полосе.
2021-11-09T13:02
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PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва)
13:02 09.11.2021 (обновлено: 14:34 09.11.2021)
В Москве два человека пострадали в ДТП с пятью машинами
Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце