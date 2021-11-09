https://ria.ru/20211109/draka-1758167358.html

Арестованный за драку в Ватутинках: конфликт начался из-за десяти рублей

Арестованный за драку в Ватутинках: конфликт начался из-за десяти рублей - РИА Новости, 09.11.2021

Арестованный за драку в Ватутинках: конфликт начался из-за десяти рублей

Один из находящихся под стражей за драку в Новой Москве с участием мужчины с ребенком заявил, что потасовка началась из-за десяти рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:57

2021-11-09T09:57

2021-11-09T13:41

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один из находящихся под стражей за драку в Новой Москве с участием мужчины с ребенком заявил, что потасовка началась из-за десяти рублей, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.Со слов фигурантов, маленького ребенка никто из них не трогал."Жалоб на условия не поступило, также телесных повреждений у них обнаружено не было", — добавили в ОНК.Как пояснили в комиссии, трое арестованных — братья, младшему из них 17 лет, четвертый — их друг (он и не говорит по-русски). Зампред московской ОНК Богдан Эберт рассказал РИА Новости, что все фигуранты "выглядят растерянно", ранее никто из них не был судим, а несовершеннолетний арестованный пока находится в камере один.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Впоследствии отец рассказал, что драка началась "на ровном месте" — агрессивная компания зацепила его друга плечом, после чего нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины, со своей стороны, заявил, что его пытались несколько раз зарезать.Как пояснял адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта. После вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина им утяжелили статью: вместо хулиганства они теперь обвиняются в покушении на убийство.При этом адвокат Владимир Неупокоев в беседе с РИА Новости поделился мнением, что в конце концов квалификацию статьи снова сделают более легкой, потому что доказать покушение на убийство будет сложно.

https://ria.ru/20211106/napadenie-1757842518.html

https://ria.ru/20211105/konflikt-1757836739.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-09T09:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве