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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/dostoevskiy-1758107257.html
Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне
Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне - РИА Новости, 09.11.2021
Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне
Литературный перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Федора Достоевского, также будет работать художественная подсветка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:43
2021-11-09T06:43
культура
москва
федор достоевский
останкинская башня
новости культуры
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Литературный перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Федора Достоевского, также будет работать художественная подсветка, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа, мыслителя и публициста Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). Достоевский родился и рос до 16 лет в Москве. По данным ЮНЕСКО, сегодня он является одним из самых читаемых писателей мира. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию."В юбилей классика на смотровой площадке Останкинской башни на высоте 334 метра впервые состоится иммерсивный литературный перформанс. Будут показаны сцены из жизни Ф.М. Достоевского и представлены отрывки спектаклей "Идиот" и "Братья Карамазовы". Также Башня продолжит поддержку световыми шоу общественно значимых событий (это стало возможным, благодаря установленному в 2020 году оборудования с 550 источниками света по всему стволу Останкинской башни). В юбилей великого классика включится архитектурно-художественное освещение во весь рост сооружения, а на медиафасаде будет показан ролик", - говорится в сообщении.Отмечается, что литературный перформанс на смотровой площадке Останкинской башни исполнят актеры частного Московского драматического театра имени Сергея Есенина.Московский драматический театр имени Сергея Есенина был создан в 2017 году. Труппу театра составляют профессиональные актёры - выпускники государственных театральных вузов. В репертуаре - иммерсивные спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина, А.К. Дойла, А. де Сент-Экзюпери и др. По романам Ф.М. Достоевского созданы спектакли "Идиот" и "КараМазовы".
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москва, федор достоевский, останкинская башня, новости культуры
06:43 09.11.2021
 
Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне

Перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Достоевского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПраздничная подсветка на Останкинской телебашне ко Дню России
Праздничная подсветка на Останкинской телебашне ко Дню России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Литературный перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Федора Достоевского, также будет работать художественная подсветка, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.
11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа, мыслителя и публициста Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). Достоевский родился и рос до 16 лет в Москве. По данным ЮНЕСКО, сегодня он является одним из самых читаемых писателей мира. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию.
"В юбилей классика на смотровой площадке Останкинской башни на высоте 334 метра впервые состоится иммерсивный литературный перформанс. Будут показаны сцены из жизни Ф.М. Достоевского и представлены отрывки спектаклей "Идиот" и "Братья Карамазовы". Также Башня продолжит поддержку световыми шоу общественно значимых событий (это стало возможным, благодаря установленному в 2020 году оборудования с 550 источниками света по всему стволу Останкинской башни). В юбилей великого классика включится архитектурно-художественное освещение во весь рост сооружения, а на медиафасаде будет показан ролик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что литературный перформанс на смотровой площадке Останкинской башни исполнят актеры частного Московского драматического театра имени Сергея Есенина.
Московский драматический театр имени Сергея Есенина был создан в 2017 году. Труппу театра составляют профессиональные актёры - выпускники государственных театральных вузов. В репертуаре - иммерсивные спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина, А.К. Дойла, А. де Сент-Экзюпери и др. По романам Ф.М. Достоевского созданы спектакли "Идиот" и "КараМазовы".
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