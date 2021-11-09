https://ria.ru/20211109/dostoevskiy-1758107257.html

Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне

Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне - РИА Новости, 09.11.2021

Сцены из жизни Достоевского покажут на Останкинской телебашне

Литературный перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Федора Достоевского, также будет работать художественная подсветка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:43

2021-11-09T06:43

2021-11-09T06:43

культура

москва

федор достоевский

останкинская башня

новости культуры

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Литературный перформанс пройдет на Останкинской телебашне к 200-летию Федора Достоевского, также будет работать художественная подсветка, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа, мыслителя и публициста Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). Достоевский родился и рос до 16 лет в Москве. По данным ЮНЕСКО, сегодня он является одним из самых читаемых писателей мира. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию."В юбилей классика на смотровой площадке Останкинской башни на высоте 334 метра впервые состоится иммерсивный литературный перформанс. Будут показаны сцены из жизни Ф.М. Достоевского и представлены отрывки спектаклей "Идиот" и "Братья Карамазовы". Также Башня продолжит поддержку световыми шоу общественно значимых событий (это стало возможным, благодаря установленному в 2020 году оборудования с 550 источниками света по всему стволу Останкинской башни). В юбилей великого классика включится архитектурно-художественное освещение во весь рост сооружения, а на медиафасаде будет показан ролик", - говорится в сообщении.Отмечается, что литературный перформанс на смотровой площадке Останкинской башни исполнят актеры частного Московского драматического театра имени Сергея Есенина.Московский драматический театр имени Сергея Есенина был создан в 2017 году. Труппу театра составляют профессиональные актёры - выпускники государственных театральных вузов. В репертуаре - иммерсивные спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина, А.К. Дойла, А. де Сент-Экзюпери и др. По романам Ф.М. Достоевского созданы спектакли "Идиот" и "КараМазовы".

https://ria.ru/20211103/dostoevskiy-1757557929.html

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москва, федор достоевский, останкинская башня, новости культуры