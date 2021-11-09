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В ДНР высказались о военной активности США в Черном море
В ДНР высказались о военной активности США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021
В ДНР высказались о военной активности США в Черном море
США своей военной активностью в Черном море подталкивают Украину к конфликту с Россией, не собираясь принимать в нем участие, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:39
2021-11-09T15:39
безопасность
украина
киев
грузия
сша
москва
военно-морские силы сша
днр
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. США своей военной активностью в Черном море подталкивают Украину к конфликту с Россией, не собираясь принимать в нем участие, заявил РИА Новости депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.Он также провел аналогию между нынешними событиями и ситуацией в Грузии в 2008 году, когда, по его словам, была также замечена подобная активность США.&nbsp; "В любом случае вмешиваться в случае реального военного обострения в события США не будут, открытое военное участие в возможном противостоянии Украины с Россией - явно не популярное направление внешней политики Америки. Провоцировать и подталкивать Украину к активным военным шагам символическими действиями и обещаниями - это одно, но воевать за Украину никто не будет", - считает Бердичевский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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безопасность, украина, киев, грузия, сша, москва, военно-морские силы сша, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский, россия
15:39 09.11.2021
 
В ДНР высказались о военной активности США в Черном море

Военная активность США в Черном море провоцирует конфликт Украины с Россией, считают в ДНР

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. США своей военной активностью в Черном море подталкивают Украину к конфликту с Россией, не собираясь принимать в нем участие, заявил РИА Новости депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.
"Вполне вероятно, что в случае массированного наступления американские военные корабли могут служить неким фактором сдерживания для Черноморского флота России. По такой же причине американские корабли заходят в Южно-Китайское море для сдерживания Китая в случае обострения с Тайванем ", - сообщил Бердичевский.
Он также провел аналогию между нынешними событиями и ситуацией в Грузии в 2008 году, когда, по его словам, была также замечена подобная активность США.  "В любом случае вмешиваться в случае реального военного обострения в события США не будут, открытое военное участие в возможном противостоянии Украины с Россией - явно не популярное направление внешней политики Америки. Провоцировать и подталкивать Украину к активным военным шагам символическими действиями и обещаниями - это одно, но воевать за Украину никто не будет", - считает Бердичевский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Большой десантный корабль Новочеркасск и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
13:26
В Минобороны рассказали о действиях ВМС США в Черном море
 
БезопасностьУкраинаКиевГрузияСШАМоскваВоенно-морские силы СШАДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВладислав БердичевскийРоссия
 
 
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