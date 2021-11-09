https://ria.ru/20211109/dnr-1758248597.html

В ДНР высказались о военной активности США в Черном море

В ДНР высказались о военной активности США в Черном море - РИА Новости, 09.11.2021

В ДНР высказались о военной активности США в Черном море

США своей военной активностью в Черном море подталкивают Украину к конфликту с Россией, не собираясь принимать в нем участие, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:39

2021-11-09T15:39

2021-11-09T15:39

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. США своей военной активностью в Черном море подталкивают Украину к конфликту с Россией, не собираясь принимать в нем участие, заявил РИА Новости депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.Он также провел аналогию между нынешними событиями и ситуацией в Грузии в 2008 году, когда, по его словам, была также замечена подобная активность США. "В любом случае вмешиваться в случае реального военного обострения в события США не будут, открытое военное участие в возможном противостоянии Украины с Россией - явно не популярное направление внешней политики Америки. Провоцировать и подталкивать Украину к активным военным шагам символическими действиями и обещаниями - это одно, но воевать за Украину никто не будет", - считает Бердичевский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/flot-1758217736.html

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