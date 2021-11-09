https://ria.ru/20211109/deviatsii-1758151127.html

В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями

В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями - РИА Новости, 09.11.2021

В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями

Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:21

2021-11-09T03:21

2021-11-09T03:38

культура

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

новости культуры

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями, пишет "Ведомости".Подчеркивается, что к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.Также издание уточнило, что эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить "запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации"."Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора", — добавляется в сообщении.Кроме того, предлагается добавить в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" запрет на демонстрацию или описание таких отношений."Еще одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее предлагается снабдить теми же запретами, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров", — отмечается в материале.

https://ria.ru/20211030/kino-1756675284.html

https://ria.ru/20210818/reklama-1746201256.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры