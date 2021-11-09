https://ria.ru/20211109/cop26-1758311999.html

Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26

Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26 - РИА Новости, 09.11.2021

Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26

В России 86% в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что может служить примером для других стран, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:02

2021-11-09T21:02

2021-11-09T21:02

энергетика

глазго (город)

климат

алексей оверчук

россия

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ГЛАЗГО, 9 ноя - РИА Новости. В России 86% в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что может служить примером для других стран, заявил глава российской делегации на международных переговорах по климату в Глазго, вице-премьер Алексей Оверчук.Выступая на открытии сегмента переговоров высокого уровня во вторник, Оверчук напомнил, что Россия сталкивается с последствиями изменения климата: таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары, деградация почв и другие. Страна предпринимает беспрецедентные усилия в борьбе с изменением климата и собирается продолжить это делать.Он также отметил, что не должно быть дискриминации в доступе стран к чистым технологиям. Россия приглашает страны к совместным проектам по предотвращение изменения климата.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html

глазго (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетика, глазго (город), климат, алексей оверчук, россия