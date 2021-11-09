Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/cop26-1758311999.html
Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26
Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26 - РИА Новости, 09.11.2021
Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26
В России 86% в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что может служить примером для других стран, заявил глава российской делегации на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:02
2021-11-09T21:02
энергетика
глазго (город)
климат
алексей оверчук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757193486_0:39:3077:1770_1920x0_80_0_0_57a58b96e21588e1f054603d4c314fdf.jpg
ГЛАЗГО, 9 ноя - РИА Новости. В России 86% в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что может служить примером для других стран, заявил глава российской делегации на международных переговорах по климату в Глазго, вице-премьер Алексей Оверчук.Выступая на открытии сегмента переговоров высокого уровня во вторник, Оверчук напомнил, что Россия сталкивается с последствиями изменения климата: таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары, деградация почв и другие. Страна предпринимает беспрецедентные усилия в борьбе с изменением климата и собирается продолжить это делать.Он также отметил, что не должно быть дискриминации в доступе стран к чистым технологиям. Россия приглашает страны к совместным проектам по предотвращение изменения климата.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html
глазго (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757193486_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_74e117f6dbace06b72f05cd7a13a4a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергетика, глазго (город), климат, алексей оверчук, россия
21:02 09.11.2021
 
Вице-премьер поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26

Вице-премьер Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам на COP26

© REUTERS / Phil NobleЛоготип конференции ООН об изменении климата в Глазго
Логотип конференции ООН об изменении климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Phil Noble
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО, 9 ноя - РИА Новости. В России 86% в энергобалансе уже приходятся на чистые источники энергии, что может служить примером для других стран, заявил глава российской делегации на международных переговорах по климату в Глазго, вице-премьер Алексей Оверчук.
Выступая на открытии сегмента переговоров высокого уровня во вторник, Оверчук напомнил, что Россия сталкивается с последствиями изменения климата: таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары, деградация почв и другие. Страна предпринимает беспрецедентные усилия в борьбе с изменением климата и собирается продолжить это делать.
"Восемьдесят шесть процентов нашей энергогенерации основано на энергии солнца, ветра, природного газа, атомных и гидростанций. Россия уже пример низкой эмиссии парниковых газов", - сказал Оверчук.
Он также отметил, что не должно быть дискриминации в доступе стран к чистым технологиям. Россия приглашает страны к совместным проектам по предотвращение изменения климата.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Протесты в Глазго во время проведения конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 08:00
Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
 
энергетикаГлазго (город)КлиматАлексей ОверчукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови