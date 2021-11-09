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Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту
Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту - РИА Новости, 09.11.2021
Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту
Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту страны, теперь вопрос рассмотрит сенат, сообщили парламентарии. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:42
2021-11-09T14:42
в мире
чили
себастьян пиньера
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту страны, теперь вопрос рассмотрит сенат, сообщили парламентарии."78-ю голосами за, 67-ю голосами против и при трех воздержавшихся палата депутатов одобряет импичмент президенту Себастьяну Пиньере", - говорится в заявлении."Решение направляется в сенат", - добавляют депутаты.Вопрос парламентарии рассматривали почти сутки. Решение принято за меньше чем две недели до выборов президента, в которых Пиньера не участвует.В середине октября оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры".Согласно утверждениям расследования из "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
https://ria.ru/20190925/1559092631.html
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чили
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в мире, чили, себастьян пиньера
14:42 09.11.2021
 
Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту

Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту Себастьяну Пиньере

© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости . Александр Соловский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту страны, теперь вопрос рассмотрит сенат, сообщили парламентарии.
"78-ю голосами за, 67-ю голосами против и при трех воздержавшихся палата депутатов одобряет импичмент президенту Себастьяну Пиньере", - говорится в заявлении.
"Решение направляется в сенат", - добавляют депутаты.
Вопрос парламентарии рассматривали почти сутки. Решение принято за меньше чем две недели до выборов президента, в которых Пиньера не участвует.
В середине октября оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры".
Президент Зимбабве Роберт Мугабе - РИА Новости, 1920, 25.09.2019
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Случаи вынесения или угрозы импичментов в странах мира в 2015-2019 годах
Согласно утверждениям расследования из "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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В миреЧилиСебастьян Пиньера
 
 
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