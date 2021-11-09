https://ria.ru/20211109/chekhiya-1758283253.html

В Чехии не видят необходимости лишать Земана полномочий

В Чехии не видят необходимости лишать Земана полномочий - РИА Новости, 09.11.2021

В Чехии не видят необходимости лишать Земана полномочий

В связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана и его готовностью назначить нового премьера и министров нет необходимости созывать... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:49

2021-11-09T17:49

2021-11-09T17:50

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милош земан

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ПРАГА, 9 ноя – РИА Новости. В связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана и его готовностью назначить нового премьера и министров нет необходимости созывать заседание сената о лишении Земана полномочий по состоянию здоровья, сообщил глава сенатского конституционного комитета Зденек Граба.Одновременно комитет, по словам Грабы, рекомендовал руководству сената установить двухфазный контроль за ситуацией с состоянием здоровья Земана."Мы рекомендовали установить двухфазный контроль за ситуацией. Если выдаваемое еженедельно сообщение медконсилиума (по наблюдению за состоянием здоровья Земана) будет таковым, что президент не способен исполнять свои функции, то необходимо будет запросить официальное медицинское заключение из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге (где сейчас находится на лечении Земан). Сенат должен собраться в том случае, если ЦВГ подтвердит, что президент по серьезной причине не может и не будет способен исполнять свои обязанности", - отметил Граба.Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.В четверг 4 ноября Земан был переведен из реанимации в обычную палату. Член консилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья президента, Томаш Зима, сообщил журналистам, что консилиум 5 ноября пришел к выводу о том, что самочувствие Земана постепенно улучшается, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.

https://ria.ru/20211105/diagnoz-1757835391.html

https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755511384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, чехия, милош земан