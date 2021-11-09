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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211109/checkmate-1758151546.html
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ - РИА Новости, 09.11.2021
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:39
2021-11-09T03:40
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
жуковский
оаэ
москва
ростех
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".Как уточнили в "Ростехе", "в настоящее время прототип собран и будет экспонироваться в рамках авиасалона в закрытом павильоне "Ростеха". За рубежом перспективный авиационный комплекс будет представлен впервые."Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участников и открытую презентацию для представителей СМИ и посетителей выставки", - добавили в госкорпорации.Легкий тактический самолёт Checkmate ("Шах и мат") спроектирован в ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Впервые самолёт был показан в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. Планируется, что боевая машина поднимется в воздух в 2023 году. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.
https://ria.ru/20211104/istrebitel-1757688264.html
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безопасность, технологии, армия, жуковский, оаэ, москва, ростех, ан-124, су-57, россия
03:39 09.11.2021 (обновлено: 03:40 09.11.2021)
 
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ

"Ростех": Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ на борту Ан-124

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate прибыл в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет 14-18 ноября. Checkmate был доставлен в аэротрополис Dubai World Central самолетом Ан-124", - сказали в корпорации.
Как уточнили в "Ростехе", "в настоящее время прототип собран и будет экспонироваться в рамках авиасалона в закрытом павильоне "Ростеха". За рубежом перспективный авиационный комплекс будет представлен впервые.
"Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участников и открытую презентацию для представителей СМИ и посетителей выставки", - добавили в госкорпорации.
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Впервые самолёт был показан в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. Планируется, что боевая машина поднимется в воздух в 2023 году. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииАрмияЖуковскийОАЭМоскваРостехАн-124Су-57Россия
 
 
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