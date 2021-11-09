https://ria.ru/20211109/checkmate-1758151546.html

Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ

Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ - РИА Новости, 09.11.2021

Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ

Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:39

2021-11-09T03:39

2021-11-09T03:40

новое оружие россии

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технологии

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жуковский

оаэ

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия доставила прототип перспективного однодвигательного истребителя Checkmate, ранее демонстрировавшийся на МАКС-2021, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на борту тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".Как уточнили в "Ростехе", "в настоящее время прототип собран и будет экспонироваться в рамках авиасалона в закрытом павильоне "Ростеха". За рубежом перспективный авиационный комплекс будет представлен впервые."Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участников и открытую презентацию для представителей СМИ и посетителей выставки", - добавили в госкорпорации.Легкий тактический самолёт Checkmate ("Шах и мат") спроектирован в ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Впервые самолёт был показан в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. Планируется, что боевая машина поднимется в воздух в 2023 году. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.

https://ria.ru/20211104/istrebitel-1757688264.html

https://ria.ru/20210917/zakupki-1750432368.html

жуковский

оаэ

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, жуковский, оаэ, москва, ростех, ан-124, су-57, россия