https://ria.ru/20211109/bykov-1758157451.html

СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов - РИА Новости, 09.11.2021

СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

Следствие прекратило дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:54

2021-11-09T07:54

2021-11-09T08:10

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

анатолий быков

россия

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Следствие прекратило дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.Ранее СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) Быков погасил задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей). Отмечалось, что ущерб был погашен в полном размере.По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), анатолий быков, россия, задержание анатолия быкова