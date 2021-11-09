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СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов
СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов - РИА Новости, 09.11.2021
СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов
Следствие прекратило дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:54
2021-11-09T08:10
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
анатолий быков
россия
задержание анатолия быкова
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Следствие прекратило дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.Ранее СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) Быков погасил задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей). Отмечалось, что ущерб был погашен в полном размере.По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), анатолий быков, россия, задержание анатолия быкова
07:54 09.11.2021 (обновлено: 08:10 09.11.2021)
 
СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о неуплате налогов

© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска
Бизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Следствие прекратило дело о неуплате налогов против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено", - сказала официальный представитель регионального главка Юлия Арбузова.
Ранее СК РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) Быков погасил задолженности по налогам (более 60 миллионов рублей), пеням и штрафу (свыше 15 миллионов рублей). Отмечалось, что ущерб был погашен в полном размере.
По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым, как физлицом, были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов, компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.
Отмечается, что с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. Как отметили в СК, с полученных доходов обвиняемый не уплатил НДФЛ в сумме более 60 миллионов рублей.
Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
Предприниматель Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
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Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Анатолий БыковРоссияЗадержание Анатолия Быкова
 
 
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