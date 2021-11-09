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Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера

Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера - РИА Новости, 09.11.2021

Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера

Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири"). РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:17

2021-11-09T02:17

2021-11-09T02:17

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири").Песню разместили на различных музыкальных платформах, а также сняли на нее видеоклип, в который вошли кадры из сериала. Ролик опубликовали на YouTube. Пользователи тепло приняли новую работу вокалиста из BTS, отметив в комментариях, что его голос "очень красивый" и чуть ли не "целебный". Премьера сериала состоялась в конце октября. Пока вышло шесть серий. В дораме рассказывают о рейнджерах, которые сталкиваются с загадочным происшествием в национальном парке у горы Чири и решают разобраться, в чем дело.

https://ria.ru/20210830/bts-1747862788.html

южная корея

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2021

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новости культуры, музыка, bts, южная корея, youtube, кино и сериалы