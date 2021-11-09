Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/bts-1758035103.html
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера - РИА Новости, 09.11.2021
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири"). РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:17
2021-11-09T02:17
культура
новости культуры
музыка
bts
южная корея
youtube
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038281_656:0:2540:1060_1920x0_80_0_0_bfd4968af4890a133781306d1900ed0f.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири").Песню разместили на различных музыкальных платформах, а также сняли на нее видеоклип, в который вошли кадры из сериала. Ролик опубликовали на YouTube. Пользователи тепло приняли новую работу вокалиста из BTS, отметив в комментариях, что его голос "очень красивый" и чуть ли не "целебный". Премьера сериала состоялась в конце октября. Пока вышло шесть серий. В дораме рассказывают о рейнджерах, которые сталкиваются с загадочным происшествием в национальном парке у горы Чири и решают разобраться, в чем дело.
https://ria.ru/20210830/bts-1747862788.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038281_928:0:2341:1060_1920x0_80_0_0_632634ffd6bb9fc0169e56b4c3267b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музыка, bts, южная корея, youtube, кино и сериалы
02:17 09.11.2021
 
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера

Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири").
Песню разместили на различных музыкальных платформах, а также сняли на нее видеоклип, в который вошли кадры из сериала. Ролик опубликовали на YouTube.
Пользователи тепло приняли новую работу вокалиста из BTS, отметив в комментариях, что его голос "очень красивый" и чуть ли не "целебный".
"Вокал Чина настолько проникновенный, что делает сцены в сериале в десять раз более эмоциональными, чем они были изначально", "Голос Чина — взрыв эмоций", — поделились впечатлениями поклонники.
Премьера сериала состоялась в конце октября. Пока вышло шесть серий. В дораме рассказывают о рейнджерах, которые сталкиваются с загадочным происшествием в национальном парке у горы Чири и решают разобраться, в чем дело.
Британский певец Элтон Джон выступает - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 18:19Культура
Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS
 
КультураНовости культурыМузыкаBTSЮжная КореяYouTubeКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля