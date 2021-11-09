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Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера - РИА Новости, 09.11.2021
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири"). РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:17
2021-11-09T02:17
2021-11-09T02:17
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири").Песню разместили на различных музыкальных платформах, а также сняли на нее видеоклип, в который вошли кадры из сериала. Ролик опубликовали на YouTube. Пользователи тепло приняли новую работу вокалиста из BTS, отметив в комментариях, что его голос "очень красивый" и чуть ли не "целебный". Премьера сериала состоялась в конце октября. Пока вышло шесть серий. В дораме рассказывают о рейнджерах, которые сталкиваются с загадочным происшествием в национальном парке у горы Чири и решают разобраться, в чем дело.
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новости культуры, музыка, bts, южная корея, youtube, кино и сериалы
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
Участник BTS записал трек для южнокорейского триллера
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участник K-pop группы BTS Чин записал заглавный трек под названием "Yours" для южнокорейского телесериала с элементами триллера "Jirisan" ("Гора Чири").
Песню разместили на различных музыкальных платформах, а также сняли на нее видеоклип, в который вошли кадры из сериала. Ролик опубликовали на YouTube.
Пользователи тепло приняли новую работу вокалиста из BTS, отметив в комментариях, что его голос "очень красивый" и чуть ли не "целебный".
"Вокал Чина настолько проникновенный, что делает сцены в сериале в десять раз более эмоциональными, чем они были изначально", "Голос Чина — взрыв эмоций", — поделились впечатлениями поклонники.
Премьера сериала состоялась в конце октября. Пока вышло шесть серий. В дораме рассказывают о рейнджерах, которые сталкиваются с загадочным происшествием в национальном парке у горы Чири и решают разобраться, в чем дело.