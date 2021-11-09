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Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за восемь миллионов долларов
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за восемь миллионов долларов - РИА Новости, 09.11.2021
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за восемь миллионов долларов
Уникальная пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie's за 7,5 миллионов франков (около... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:00
2021-11-09T22:00
2021-11-09T22:08
женева (город)
франция
sotheby's
аукцион
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ЖЕНЕВА, 9 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Уникальная пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, продана на аукционе Christie's за 7,5 миллионов франков (около 8 миллионов долларов), передает корреспондент РИА Новости.При верхнем эстимейте в 4 миллиона франков, пара браслетов, которые могут трансформироваться в колье, ушли почти за 7,5 миллиона франков, или около 8 миллионов долларов.Из всех украшений, принадлежавших Марии Антуанетте, только выставленные на торги бриллиантовые браслеты остались в том виде, в котором они были включены в посмертную опись драгоценностей королевы Франции. Эксперты Christie's не исключают, что браслеты могли переделывать, однако общая композиция, количество и качество камней, за исключением тех, что на застежке, остались нетронутыми.Драгоценности Марии Антуанетты более 200 лет находились в частных коллекциях и впервые были выставлены на аукционе Sotheby's в 2018 году в Женеве семьей Бурбонов-Пармских вместе с другими украшениями и орденами. По итогам торгов в ноябре 2018 года драгоценности Марии Антуанетты были проданы за рекордные 42,7 миллиона долларов.
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женева (город), франция, sotheby's , аукцион
22:00 09.11.2021 (обновлено: 22:08 09.11.2021)
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе за восемь миллионов долларов
Браслеты Марии Антуанетты продали на аукционе Christie's за восемь миллионов долларов