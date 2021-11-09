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Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум
Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.11.2021
Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум
Цена на биткоин второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:11
2021-11-09T11:27
экономика
в мире
биткоин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цена на биткоин второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.Ранее ночью цена криптовалюты перешагнула отметку в 67 тысяч долларов.На бирже Binance биткоин по состоянию на 06:57 мск рос в цене на пять процентов — до 68,4 тысячи долларов.Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,93 процента — до 68,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.
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экономика, в мире, биткоин
07:11 09.11.2021 (обновлено: 11:27 09.11.2021)
 
Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Стоимость биткоина второй раз за сутки обновила максимум, превысив 68 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цена на биткоин второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Ранее ночью цена криптовалюты перешагнула отметку в 67 тысяч долларов.
На бирже Binance биткоин по состоянию на 06:57 мск рос в цене на пять процентов — до 68,4 тысячи долларов.
Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,93 процента — до 68,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.
Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.
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