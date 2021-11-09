https://ria.ru/20211109/bitkoin-1758156243.html

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум - РИА Новости, 09.11.2021

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

Цена на биткоин второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:11

2021-11-09T07:11

2021-11-09T11:27

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биткоин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цена на биткоин второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.Ранее ночью цена криптовалюты перешагнула отметку в 67 тысяч долларов.На бирже Binance биткоин по состоянию на 06:57 мск рос в цене на пять процентов — до 68,4 тысячи долларов.Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 4,93 процента — до 68,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

https://ria.ru/20211027/kriptovalyuta-1756420701.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, биткоин