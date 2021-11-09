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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 09.11.2021

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 67 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:39

2021-11-09T02:39

2021-11-09T02:56

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биткоин

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цена на биткоин обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 67 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На бирже Binance биткоин по состоянию на 02:25 мск рос в цене на 7,5 процента — до 67,63 тысячи долларов.По информации портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 7,29 процента — до 67,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Цена на самую популярную криптовалюту в мире вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64,85 тысячи долларов, достигнутом в апреле.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в прошлом месяце криптовалюта выросла в цене примерно на 40 процентов, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре после двух месяцев сильного роста биткоин несколько подешевел — суммарно почти на 35 процентов. После достижения апрельского рекорда криптовалюта не смогла закрепиться на этом уровне, и в мае потеряла почти треть своей стоимости — тогда цена на нее обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

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экономика, в мире, москва, биткоин