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Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии
Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021
Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии
Военные из Польши пригнали технику и расположились вдоль границы, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:56
2021-11-09T14:42
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Военные из Польши пригнали технику и расположились вдоль границы, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии."В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.Подчеркивается, что некоторым мигрантам стало плохо из-за слезоточивого газа."Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", — говорится в записи.По данным белорусских пограничников, группа мигрантов, большинство из которых курды, продолжает находиться перед забором."Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур", — добавили в ведомстве.Там подчеркнули, что ситуация осложняется наличием значительного числа беременных женщин и грудных детей. Они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758202556.html
https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:56 09.11.2021 (обновлено: 14:42 09.11.2021)
 
Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии: Польша выстроила боевую технику на границе напротив беженцев

© Госпогранкомитет БеларусиКолонна военной техники на границе Польши и Белоруссии. Кадр видео
Колонна военной техники на границе Польши и Белоруссии. Кадр видео
© Госпогранкомитет Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Военные из Польши пригнали технику и расположились вдоль границы, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Подчеркивается, что некоторым мигрантам стало плохо из-за слезоточивого газа.
"Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", — говорится в записи.
По данным белорусских пограничников, группа мигрантов, большинство из которых курды, продолжает находиться перед забором.

"Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур", — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что ситуация осложняется наличием значительного числа беременных женщин и грудных детей. Они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 12:28
Польские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 12:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
 
В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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