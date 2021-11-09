Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии

МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Военные из Польши пригнали технику и расположились вдоль границы, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии."В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.Подчеркивается, что некоторым мигрантам стало плохо из-за слезоточивого газа."Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", — говорится в записи.По данным белорусских пограничников, группа мигрантов, большинство из которых курды, продолжает находиться перед забором."Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур", — добавили в ведомстве.Там подчеркнули, что ситуация осложняется наличием значительного числа беременных женщин и грудных детей. Они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Военные из Польши пригнали технику и расположились вдоль границы, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Подчеркивается, что некоторым мигрантам стало плохо из-за слезоточивого газа.
"Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы", — говорится в записи.
По данным белорусских пограничников, группа мигрантов, большинство из которых курды, продолжает находиться перед забором.
"Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий. Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур", — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что ситуация осложняется наличием значительного числа беременных женщин и грудных детей. Они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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