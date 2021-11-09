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В МВД Белоруссии готовы подтянуть резерв в приграничные районы
В МВД Белоруссии готовы подтянуть резерв в приграничные районы - РИА Новости, 09.11.2021
В МВД Белоруссии готовы подтянуть резерв в приграничные районы
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что органы внутренних дел готовы привлечь резерв для обеспечения безопасности и общественного порядка в приграничных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:03
2021-11-09T11:03
2021-11-09T11:03
в мире
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польша
мвд белоруссии
иван кубраков
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что органы внутренних дел готовы привлечь резерв для обеспечения безопасности и общественного порядка в приграничных районах на фоне миграционного кризиса, но пока нужды в этом не прогнозируется.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Мигранты разбили на ночь лагерь на линии границы."Хочу отметить, что на сегодня в Беларуси каких-то проблем, связанных с поведением мигрантов, нет. Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют", - приводит во вторник слова министра агентство Sputnik. Говоря о ситуации в приграничной зоне, Кубраков подчеркнул, что в случае обострения оперативной обстановки имеются резервы. "Но пока ничего не прогнозируется", - подчеркнул глава МВД.По его словам, "в приграничных районах несут службу внутренние войска и территориальные органы внутренних дел: патрульно-постовая служба и другие подразделения". "Каких-либо заявлений либо жалоб со стороны граждан приграничных районов нет. Те сообщения, которые поступают, только общего характера. Мы реагируем на них и обеспечиваем безопасность наших граждан", - добавил Кубраков.
https://ria.ru/20211108/gospogrankomitet-1758124543.html
https://ria.ru/20211108/bezhentsy-1758098428.html
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в мире, белоруссия, польша, мвд белоруссии, иван кубраков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В МВД Белоруссии готовы подтянуть резерв в приграничные районы
Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил о готовности подтянуть резерв в приграничные районы